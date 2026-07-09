Banxico anticipa expansión de la economía e inflación estable para el segundo trimestre: Minutas

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) consideró que, hacia adelante, será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual, de 6.50%, tal como la ratificó en su última reunión sobre la decisión de política monetaria, celebrada a finales de junio.

En las minutas referentes a dicha reunión publicadas este jueves, el organismo central destacó que la postura monetaria actual es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados del contexto internacional.

Refirió que en su pasada reunión, la Junta de Gobierno evaluó el panorama inflacionario; valoró los niveles observados del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía, y el grado de restricción monetaria implementado.

Así, recordó que con la presencia de todos sus miembros, decidió, por unanimidad, mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 6.50 por ciento.

“El banco central reafirma su compromiso con su mandato prioritario, y la necesidad de preservar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable”, expuso en las minutas.

Anticipa expansión de la economía e inflación estable

En el documento, el Banxico anticipó una expansión de la economía mexicana para el segundo trimestre del 2026; y una inflación estable.

Así, explicó que la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno señaló que se anticipa que en el segundo trimestre del 2026, la economía mexicana se expanda, luego de la contracción del trimestre anterior, dado que notó que las cifras del IGAE en abril registraron un avance.

Puntualizó que la mayoría indicó que la actividad industrial en abril repuntó de forma importante, como reflejo de un crecimiento excepcional de la construcción y de una reactivación de las manufacturas, especialmente en las de equipo de transporte.

Asimismo, la mayoría apuntó que el consumo privado mostró atonía; y al mismo tiempo señaló la caída en la inversión fija bruta durante el primer trimestre del año.

“La mayoría consideró que, en contraste, la demanda externa se consolida como un factor de resiliencia para la actividad”, expuso.

De esta manera, enfatizó el informe, la mayoría de los integrantes de la Junta de Gobierno, señaló que la debilidad de la actividad económica, ha conducido a una brecha del producto negativa, e indicó que se proyecta que prevalezcan condiciones de holgura en el horizonte de pronóstico.

En cuanto a la inflación, las minutas destacaron que la mayoría observó que entre abril y la primera quincena de junio, la general disminuyó de 4.45% a 3.55%, y con ello se ubicó nuevamente dentro del intervalo de variabilidad.

Todos mencionaron que la disminución en la inflación general, obedeció principalmente al desempeño del componente no subyacente, pero la mayoría apuntó que también reflejó una reducción adicional de la subyacente.

El documento resaltó que si bien la inflación de servicios pasó de 4.52% en abril a 4.57% en la primera quincena de junio, lo que obedeció principalmente al segmento turístico por una mayor demanda por la justa deportiva mundial, se consideró que este incremento será transitorio.

Así, la mayoría señaló que las expectativas de inflación de largo plazo permanecieron relativamente estables.

“La mayoría consideró que los determinantes de la inflación continuarán contribuyendo a mitigar las presiones inflacionarias. Al respecto, señaló que prevalecen amplias condiciones de holgura que no dan lugar a presiones de demanda”, enfatizó.

Añadió que la mayoría consideró que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico mantiene un sesgo al alza, y subrayó que hay riesgos en ambos lados del balance.