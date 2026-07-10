Volkswagen eliminará la mitad de sus autos para 2030 para seguir siendo competitivo

La industria automotriz no deja de crecer y cambiar año con año, e incluso mes con mes. Por eso, ni siquiera gigantes del tamaño del Grupo Volkswagen son inmunes a la feroz competencia que representa la industria china, ni a los ajustes de sus rivales tradicionales para mantenerse competitivos. Bajo ese contexto, la mesa directiva del grupo ya confirmó que para 2030 desaparecerá hasta el 50% de sus autos en una reestructuración mayor.

Por qué el Grupo Volkswagen recortará el 50% de sus modelos

Volkswagen logo en rin

Tanto el CEO del grupo, Oliver Blume, como el CFO, Arno Antlitz, describieron esta reestructuración como una manera de reducir los costos de operación mientras buscan alcanzar su objetivo de 8% a 10% de utilidad. Para lograrlo, tendrán que reducir la oferta de productos de todas sus marcas.

A su vez, buscarán más eficiencia y simpleza al recortar el número de trenes motrices disponibles en todo el grupo, así como el número de versiones por cada modelo, los paquetes de equipamiento opcional y hasta algunas plataformas.

Volkswagen no especificó qué modelos desaparecerían, pero sí ahondó al mencionar que, de ahora en adelante, los recursos del grupo se enfocarán en los segmentos más atractivos del mercado para entregar autos altamente tecnológicos y con un gran balance de valor para los clientes.

Qué modelos de Volkswagen podrían desaparecer

Volkswagen ID.Aura T6

Dentro de la propia Volkswagen, modelos como el T-Roc Cabrio, ID.Buzz, Taigo, Nivus y Cross Sport podrían ser candidatos a desaparecer, pues son productos más de nicho que de alto volumen como el Polo, Golf, Tiguan, Taigun/T-Cross, Jetta y compañía.

Audi ya descontinuó el A1, pronto hará lo mismo con el Q2 y podría eliminar el Q8, además de simplificar los modelos que ofrecen variantes coupé, tanto de sedanes como de SUV.

Porsche Taycan Sport Turismo

En el caso de Porsche, queda claro que Macan, Cayenne y 911 son los pilares de la marca, pero desde Europa ya se habla de una posible fusión entre Panamera y Taycan, pues son los modelos con menos movimiento en los pisos de venta.

SEAT es un caso peculiar: si bien Ibiza y Arona siguen vendiendo bien, su presencia en algunos mercados podría estar comprometida si esos modelos comienzan a flaquear.

Recorte de producción: 9 millones de autos al año

En el apartado de producción, el grupo completo ajustará sus objetivos a 9 millones de autos al año, una cifra similar a la que alcanzó en 2024 y 2025. Desafortunadamente, esto podría apuntar a que la marca recortará una gran cantidad de puestos de trabajo en sus distintas plantas alrededor del mundo. Sin embargo, hasta ahora no ha revelado una cifra ni cuándo comenzarían los recortes de personal más agresivos.

Parte de lo anterior se puede sustentar en el desplome del 36% en ventas en el mercado más grande de la marca, China. Lo que directamente ha afectado las cifras globales que reportan.