K. Warsh promete decepcionar al que piense que tolerará inflación mayor a 2%

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, dijo el miércoles que se mantendrá firme en su postura sobre la meta de inflación de 2%, lo que “decepciona” a cualquiera que espere una política monetaria laxa a pesar del llamado del presidente Donald Trump a recortar las tasas de interés.

“Si hubiera personas en los hogares, empresas o mercados financieros que pensaran que este banco central estaría dispuesto a tolerar una inflación por encima del objetivo de 2%, me temo que se sentirían decepcionadas”, afirmó Warsh durante su participación en un panel organizado por el Banco Central Europeo en Sintra, Portugal.

Como parte de intervención, Warsh enfatizó que —más allá de reafirmar el objetivo de inflación— daría pocas indicaciones sobre hacia dónde cree que se dirigen la política monetaria o la economía.

Cuando se le preguntó si el potencial de decepción se extendía a Trump, quien eligió a Warsh para asumir el cargo de jefe de la Reserva Federal y dijo que espera que los costos de endeudamiento caigan, respondió:

“Hemos sido un banco central independiente durante mucho tiempo. Vamos a ser un banco central independiente en este momento y no verán cambios al respecto”, dijo Warsh.

Habló dos días después de que la Corte Suprema dictaminara que Trump no podía despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, afirmando la posición del banco central incluso cuando los jueces ampliaron el poder del Presidente para destituir a miembros de otros organismos aparentemente independientes — un fallo que Warsh dijo que leyó pero no cree que cambie la forma en que la Reserva Federal lleva a cabo sus negocios.

La aparición pública en Portugal, la segunda de Warsh desde que asumió como jefe de la Reserva Federal en mayo, lo vio unirse a otros importantes banqueros centrales en lo que se convirtió en un rechazo común a la “orientación prospectiva” y una aparente renuencia incluso a decir mucho sobre la economía.

Warsh dijo que los banqueros centrales decidirán si suben las tasas, por ejemplo, cuando “cierren la puerta” y comiencen su próxima reunión de dos días el 28 de julio, y le dijeron al moderador del panel que ella “no” rompería su regla de no comentar sobre decisiones de tasas o incluso sobre los riesgos y factores que enmarcan el debate.

Cuando se le preguntó si pensaba que la inteligencia artificial podría al menos por ahora ser inflacionaria respondió genéricamente que era responsabilidad del banco central asegurarse de que no lo fuera.