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Inflación al productor en México bajó a 2.10% en junio por desplome del petróleo
La inflación al productor en México bajó a 2.10% en junio de 2026, desde el nivel de 2.98% que había alcanzado en mayo, debido a la caída del precio internacional del petróleo y de la gasolina.
La inflación al productor en México bajó a 2.10% en junio de 2026, desde el nivel de 2.98% que había alcanzado en mayo, debido a la caída del precio internacional del petróleo y de la gasolina.
El Índice Nacional de Precios del Productor (INPP), incluido petróleo, disminuyó 0.87% a tasa mensual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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Los precios de las actividades secundarias (industria), incluido petróleo, cayeron 1.29% a tasa mensual, mientras que a tasa anual la inflación en este grupo de actividades fue de 1.79 por ciento.
La caída en la inflación mensual de dichas actividades resultó de una disminución de 10.30% en los precios del sector minería y de 0.66% en las industrias manufactureras.
En el sector construcción, los precios incrementaron 0.47% a tasa mensual.
Los subsectores de las industrias manufactureras con las mayores caídas mensuales de precios fueron Fabricación de productos derivados de petróleo y del carbón (-7.94%) e Industrias metálicas básicas (-4.56%).
En tanto que los precios de las actividades primarias (agropecuarias) descendieron 3.18% a tasa mensual, con el jitomate, que cayó 43%, siendo el producto genérico con la contribución más significativa a la baja en la inflación de ese grupo de actividades.
Finalmente, los precios de las actividades terciarias (comercio y servicios) subieron 0.31% mensual. El sector Transportes, correos y almacenamiento tuvo el mayor crecimiento (0.45% mensual) en sus precios precios.
Precio del petróleo cayó 20%
Los productos que más bajaron de precio en junio de 2026 y que tuvieron una mayor incidencia a la baja sobre la inflación al productor fueron:
- Petróleo crudo: -20.27% mensual
- Gasolina: -8.48%
- Plata afinada: -14.66%
- Jitomate: -42.57%
- Oro afinado: -7.46%
- Aves: -9.34%
- Combustóleo: -11.18%
- Diésel: -9.53%
- Carne de ave en canal: -2.34%
- Turbosina: -15.17%
En tanto que los productos que más subieron de precio y que ejercieron una mayor incidencia al alza sobre la inflación al productor fueron:
- Aguacate: +30.76%
- Gas natural: +8.30%
- Transporte aéreo de pasajeros: +3.42%
- Edificación residencial: +0.44%
- Lámina de acero: +3.79%
- Vivienda propia y rentada: +0.25%
- Otros aparatos e instrumentos de medida y control: +1.46%
- Computadoras y accesorios: +0.64%
- Otros servicios relacionados con la minería: +1.72%
- Autotransporte de carga general: +0.22%
Cabe resaltar que los productos anteriormente referidos están ordenados conforme a la incidencia mensual que tuvieron (ya sea al alza o a la baja) sobre la inflación general al productor.