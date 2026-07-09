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Inflación al productor en México bajó a 2.10% en junio por desplome del petróleo

La inflación al productor en México bajó a 2.10% en junio de 2026, desde el nivel de 2.98% que había alcanzado en mayo, debido a la caída del precio internacional del petróleo y de la gasolina.

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foto: eSPECIAL

Sebastián Díaz Mora

La inflación al productor en México bajó a 2.10% en junio de 2026, desde el nivel de 2.98% que había alcanzado en mayo, debido a la caída del precio internacional del petróleo y de la gasolina.

El Índice Nacional de Precios del Productor (INPP), incluido petróleo, disminuyó 0.87% a tasa mensual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Los precios de las actividades secundarias (industria), incluido petróleo, cayeron 1.29% a tasa mensual, mientras que a tasa anual la inflación en este grupo de actividades fue de 1.79 por ciento.

La caída en la inflación mensual de dichas actividades resultó de una disminución de 10.30% en los precios del sector minería y de 0.66% en las industrias manufactureras.

En el sector construcción, los precios incrementaron 0.47% a tasa mensual.

Los subsectores de las industrias manufactureras con las mayores caídas mensuales de precios fueron Fabricación de productos derivados de petróleo y del carbón (-7.94%) e Industrias metálicas básicas (-4.56%).

En tanto que los precios de las actividades primarias (agropecuarias) descendieron 3.18% a tasa mensual, con el jitomate, que cayó 43%, siendo el producto genérico con la contribución más significativa a la baja en la inflación de ese grupo de actividades.

Finalmente, los precios de las actividades terciarias (comercio y servicios) subieron 0.31% mensual. El sector Transportes, correos y almacenamiento tuvo el mayor crecimiento (0.45% mensual) en sus precios precios.

Precio del petróleo cayó 20%

Los productos que más bajaron de precio en junio de 2026 y que tuvieron una mayor incidencia a la baja sobre la inflación al productor fueron:

  1. Petróleo crudo: -20.27% mensual
  2. Gasolina: -8.48%
  3. Plata afinada: -14.66%
  4. Jitomate: -42.57%
  5. Oro afinado: -7.46%
  6. Aves: -9.34%
  7. Combustóleo: -11.18%
  8. Diésel: -9.53%
  9. Carne de ave en canal: -2.34%
  10. Turbosina: -15.17%

En tanto que los productos que más subieron de precio y que ejercieron una mayor incidencia al alza sobre la inflación al productor fueron:

  1. Aguacate: +30.76%
  2. Gas natural: +8.30%
  3. Transporte aéreo de pasajeros: +3.42%
  4. Edificación residencial: +0.44%
  5. Lámina de acero: +3.79%
  6. Vivienda propia y rentada: +0.25%
  7. Otros aparatos e instrumentos de medida y control: +1.46%
  8. Computadoras y accesorios: +0.64%
  9. Otros servicios relacionados con la minería: +1.72%
  10. Autotransporte de carga general: +0.22%

Cabe resaltar que los productos anteriormente referidos están ordenados conforme a la incidencia mensual que tuvieron (ya sea al alza o a la baja) sobre la inflación general al productor.

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Sebastián Díaz Mora

Reportero de economía y finanzas públicas. Estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

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