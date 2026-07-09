Inflación al productor en México bajó a 2.10% en junio por desplome del petróleo

La inflación al productor en México bajó a 2.10% en junio de 2026, desde el nivel de 2.98% que había alcanzado en mayo, debido a la caída del precio internacional del petróleo y de la gasolina.

El Índice Nacional de Precios del Productor (INPP), incluido petróleo, disminuyó 0.87% a tasa mensual, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los precios de las actividades secundarias (industria), incluido petróleo, cayeron 1.29% a tasa mensual, mientras que a tasa anual la inflación en este grupo de actividades fue de 1.79 por ciento.

La caída en la inflación mensual de dichas actividades resultó de una disminución de 10.30% en los precios del sector minería y de 0.66% en las industrias manufactureras.

En el sector construcción, los precios incrementaron 0.47% a tasa mensual.

Los subsectores de las industrias manufactureras con las mayores caídas mensuales de precios fueron Fabricación de productos derivados de petróleo y del carbón (-7.94%) e Industrias metálicas básicas (-4.56%).

En tanto que los precios de las actividades primarias (agropecuarias) descendieron 3.18% a tasa mensual, con el jitomate, que cayó 43%, siendo el producto genérico con la contribución más significativa a la baja en la inflación de ese grupo de actividades.

Finalmente, los precios de las actividades terciarias (comercio y servicios) subieron 0.31% mensual. El sector Transportes, correos y almacenamiento tuvo el mayor crecimiento (0.45% mensual) en sus precios precios.

Precio del petróleo cayó 20%

Los productos que más bajaron de precio en junio de 2026 y que tuvieron una mayor incidencia a la baja sobre la inflación al productor fueron:

Petróleo crudo: -20.27% mensual Gasolina: -8.48% Plata afinada: -14.66% Jitomate: -42.57% Oro afinado: -7.46% Aves: -9.34% Combustóleo: -11.18% Diésel: -9.53% Carne de ave en canal: -2.34% Turbosina: -15.17%

En tanto que los productos que más subieron de precio y que ejercieron una mayor incidencia al alza sobre la inflación al productor fueron:

Aguacate: +30.76% Gas natural: +8.30% Transporte aéreo de pasajeros: +3.42% Edificación residencial: +0.44% Lámina de acero: +3.79% Vivienda propia y rentada: +0.25% Otros aparatos e instrumentos de medida y control: +1.46% Computadoras y accesorios: +0.64% Otros servicios relacionados con la minería: +1.72% Autotransporte de carga general: +0.22%

Cabe resaltar que los productos anteriormente referidos están ordenados conforme a la incidencia mensual que tuvieron (ya sea al alza o a la baja) sobre la inflación general al productor.