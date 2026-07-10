Ministros de 33 países de América fortalecen la cooperación ante "amenaza" del crimen organizado

Los ministros de Defensa y representantes de 33 países acordaron este viernes en la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Cusco, Perú, fortalecer la cooperación contra el crimen organizado trasnacional, cuya violencia castiga al continente.

América registra la mayor tasa de homicidios del mundo (15 cada 100,000 habitantes), según los últimos datos de Naciones Unidas, la mitad de ellas asociadas al crimen organizado.

En la Declaración de Cusco, firmada al cabo de tres días de encuentros, los países acordaron reforzar el trabajo conjunto contra "la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, las economías ilícitas y otras amenazas emergentes", según el ministerio de Defensa de Perú, anfitrión de la reunión.

Bandas como la venezolana Tren de Aragua se han expandido en los últimos años hacia otros países, y ha llegado a controlar barrios enteros y prisiones en países como Colombia, Chile o Perú.

Estados Unidos la declaró organización terrorista en febrero de 2025.

El subsecretario de Defensa para asuntos políticos del Pentágono, Elbridge Colby, reiteró durante la cumbre el cambio de estrategia de Estados Unidos en materia de Defensa bajo el gobierno Trump, con foco en su influencia en el continente.

"Nuestro principal interés es su éxito. Vivimos en el mismo vecindario. Por lo tanto, nos afectan directamente las decisiones que ustedes toman sobre la seguridad y la defensa de sus países", dijo Colby durante la cumbre, según el discurso divulgado por el Pentágono.

La Declaración de Cusco también cita la "determinación" a fortalecer "la cooperación regional en asistencia humanitaria y respuesta a desastres".

El gobierno de Brasil informó por su parte que los ministros debatieron también temas de "ciberdefensa, inteligencia artificial, cambio climático, asistencia humanitaria".

Creada en 1995, la Conferencia de ministros de Defensa de las Américas reúne cada dos años a representantes del continente para abordar estrategias conjuntas para la defensa y la seguridad de los países.