Indicadores del 6 al 10 de julio: Inversión fija, inflación, actividad industrial y minutas

El calendario de indicadores de la semana contempla a nivel local información sobre inversión fija, consumo privado, empleo formal, inflación, balanza comercial y actividad industrial. Además, la atención de los mercados se centrará en la publicación de las minutas de las últimas reuniones de política monetaria de la Reserva Federal y del Banco de México.

A continuación, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 6 de julio: Inversión Fija

Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (abril)

Indicador Mensual del Consumo Privado (abril)

PMI de servicios de Estados Unidos (junio)

PMI no manufacturero ISM de Estados Unidos (junio)

El Inegi publicará este lunes los indicadores mensuales de formación bruta de capital fijo y consumo privado correspondientes a abril. Ambos reportes permiten evaluar el dinamismo de la inversión y del gasto de los hogares, dos componentes fundamentales para medir el ritmo de crecimiento de la economía mexicana.

En Estados Unidos se divulgarán los índices PMI de servicios de S&P Global y el PMI no manufacturero del ISM para junio. Ambos indicadores permiten conocer el desempeño del sector servicios, que es el de mayor peso en la economía estadounidense, y ofrecen señales tempranas sobre el ritmo de crecimiento económico.

Martes 7 de julio: Empleo formal

Trabajadores afiliados al IMSS (junio)

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros (junio)

En información laboral, se espera el reporte sobre el número de trabajadores afiliados al IMSS correspondientes a junio. El indicador es una referencia oportuna sobre la evolución del empleo formal en México y suele ser uno de los primeros indicadores para evaluar el comportamiento del mercado laboral al cierre de cada mes.

En tanto, como cada martes, el Banco de México publicará los resultados de la subasta de valores gubernamentales. El reporte permite evaluar la demanda de instrumentos de deuda local, como los Cetes, Bonos M y Udibonos, y ofrecer pistas sobre las expectativas de los inversionistas respecto a la trayectoria de las tasas.

El Inegi publicará las cifras revisadas del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros correspondientes a junio. El reporte permite evaluar el comportamiento de las ventas internas del sector automotriz, que es uno de los principales motores de la actividad manufacturera y del consumo en México.

Miércoles 8 de julio: Minutas de la Fed

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Minutas de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal

A media semana, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) publicará los inventarios semanales de petróleo crudo. El indicador permite conocer la evolución de la oferta y demanda de hidrocarburos en el corto plazo y suele influir en los movimientos de los precios internacionales del petróleo.

El foco de la semana en el aspecto global caerá sobre la Reserva Federal, que dará a conocer las minutas de su más reciente reunión de política monetaria. El documento permitirá conocer con mayor detalle la discusión entre los miembros del comité sobre inflación y tasas de interés, por lo que será clave para los inversionistas.

Jueves 9 de julio: Inflación

Inflación en México (junio)

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos

Minutas de la reunión de política monetaria del Banco de México

El Inegi publicará el dato de la inflación correspondiente a junio, incluyendo la variación general y subyacente tanto en su comparación mensual como anual. El reporte será clave para evaluar la trayectoria de los precios y sus posibles implicaciones sobre las próximas decisiones de política monetaria del Banco de México.

Como cada semana, en Estados Unidos se dará a conocer el reporte de las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo. Este indicador ofrece una lectura oportuna sobre las condiciones del mercado laboral y ayuda a identificar cambios en la dinámica del empleo antes de que se reflejen en reportes de mayor alcance.

El Banco de México dará a conocer las minutas de su más reciente decisión de política monetaria. El documento permitirá conocer los argumentos que respaldaron la decisión de mantener la tasa de interés, y la evaluación de la Junta de Gobierno respecto a la inflación, el crecimiento económico y los principales riesgos para la economía.

Viernes 10 de julio: Actividad industrial

Balanza comercial de mercancías (mayo)

Indicador Mensual de la Actividad Industrial (mayo)

Encuesta de Viajeros Internacionales (mayo)

Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados (junio)

En el cierre de la semana, el Inegi publicará los datos revisados de la balanza comercial de mercancías correspondientes a mayo. Esta actualización permitirá conocer el comportamiento de las exportaciones e importaciones del país y evaluar la contribución del sector externo al desempeño de la economía mexicana.

También se divulgarán las cifras preliminares del Indicador Mensual de la Actividad Industrial de mayo. Se trata de un reporte que mide la evolución de sectores clave como manufactura, construcción, minería y generación de energía, por lo que constituye una referencia importante sobre el desempeño de la economía.

Los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales del Inegi correspondiente a mayo son otro indicado a tener en cuenta. Con este reporte es posible evaluar el flujo de turistas y los ingresos por turismo internacional, una actividad relevante para la generación de divisas y el crecimiento de diversas regiones del país.

Finalmente, se publicarán las cifras preliminares del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos pesados correspondientes a junio. El reporte ofrece información sobre producción, ventas y exportaciones del segmento de transporte de carga, un indicador relevante para la actividad industrial y logística.