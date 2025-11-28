Las claves económicas de la semana (24 al 28 de noviembre): De inflación, empleo y balanza comercial

Reportes sobre inflación, ventas minoristas, empleo y el informe trimestral del Banco de México fueron algunos de los datos económicos que dejaron huella en la última semana de noviembre.

En tanto, en Estados Unidos donde esta semana celebraron Día de Gracias dio a conocer información relevante sobre la confianza del consumidor, sin embargo, no se publicó la esperada estimación preliminar del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre del año, debido al rezago provocado por el cierre de servicios públicos federales que duró 43 días entre octubre y noviembre.

Mientras que Canadá sí informó sobre su actividad económica en el periodo de julio a septiembre.

Conoce los datos económicos clave que se dieron a conocer del 24 al 28 de noviembre, para que estés bien informado y puedas desconectarte durante el fin de semana.

Mercado laboral genera 655,000 empleos durante octubre

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en octubre, el mercado laboral mantuvo el ritmo de creación de empleo, ya que en el inicio del último trimestre del año, la población ocupada creció en 655,511 personas.

De esta manera, en lo que va del año se han generado 1.5 millones de puestos de trabajo, aunque con un fuerte impulso en la informalidad,

La generación de empleo en octubre, fue el balance de un incremento de 831,860 personas en la informalidad laboral y una reducción de 176,349 en el empleo formal, el cual había logrado ligar dos meses con saldo positivo.

Pobreza Laboral bajó en el tercer trimestre

Durante el tercer trimestre de 2025 el 34.3% de la población mexicana se ubicaba en pobreza laboral; esta cifra reflejó una reducción respecto del mismo periodo del año pasado cuando el nivel fue de 35.1 por ciento.

De acuerdo con las estimaciones del Inegi, en términos relativos, en un año la pobreza laboral logró reducirse en 0.8 puntos porcentuales.

La pobreza laboral contempla a todas las personas cuyos ingresos laborales (sueldos, salarios y otras remuneraciones) no son suficientes para costear la canasta básica de bienes y servicios en el país.

Este indicador se desglosa para zonas rurales y zonas urbanas, considerando que el costo de la vida difiere significativamente entre regiones.

Las cifras muestran que esta problemática es significativamente mayor en las regiones rurales de México: al corte del tercer trimestre del año casi la mitad (48.4%) de la población rural se encontraba en pobreza laboral.

Inflación acelera en la primera quincena del mes

De acuerdo con la información divulgada por el Inegi, la inflación a los consumidores aceleró de nuevo en la primera quincena de noviembre, pero se mantuvo en el rango objetivo del Banco de México (Banxico).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un avance quincenal de 0.47%, mientras que la tasa anual se ubicó en un nivel de 3.61 por ciento.

De esta manera, la inflación se aceleró desde el dato de 3.50% de la segunda quincena de octubre.

En el informe del Inegi se observó que, nuevamente, la inflación en el rubro de los servicios fue lo que generó una mayor presión en la cartera de los ciudadanos en los primeros 15 días de noviembre.

Según un análisis de Monex, las cifras de inflación en el país muestran un panorama mixto: “Si bien la inflación general se mantiene dentro del intervalo de variabilidad del Banxico, esto se explica principalmente por el desempeño del componente no subyacente, que ha promediado 2.99% anual en lo que va del año ante una base de comparación elevada (afectaciones climáticas severas en 2024). En contraste, la inflación subyacente, que ofrece una visión más estable de las tendencias inflacionarias y su trayectoria de mediano plazo, se ubicó en su nivel más alto en más de año y medio, pese al entorno de menor dinamismo económico”.

Banco de México recorta su pronóstico para el PIB en 2025

El Banco de México ajustó su estimación media de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de este año a 0.3% desde 0.6% que tenían a finales de agosto.

El pronóstico, incorporado en su Informe Trimestral correspondiente al periodo julio a septiembre, la nueva proyección de crecimiento, es el punto medio de un rango estimado de que está entre 0.1 y 0.5 por ciento.

Al presentar el informe, la gobernadora del Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, explicó que dicha reducción incorpora la contracción observada en la economía durante el tercer trimestre y no considera la posibilidad de un nuevo registro negativo en el último tramo del año.

Para dimensionar el tamaño de este ajuste, basta recordar que el rango estimado previamente por el banco central estaba entre 0.1 y 1.1% y que la proyección puntual es hoy inferior a 0.5% que ha mantenido el consenso del mercado, según la encuesta de Citi desde que inició octubre.

Manufacturas no automotrices impulsan a las exportaciones mexicanas

El Inegi dio a conocer el jueves que las exportaciones mexicanas de productos aumentaron en octubre a una tasa interanual de 14.2%, a 66,132.6 millones de dólares.

Ante ello, las exportaciones batieron récord y tuvieron su mayor crecimiento anual en los últimos 33 meses.

Durante el décimo mes del año, la balanza comercial de mercancías presentó un superávit de 606.1 millones de dólares; el componente de manufacturas no automotrices se mantiene como el de mayor dinamismo.

En sentido contrario, las importaciones de bienes a México rompieron también récord, al crecer 12.8%, a 65,526.5 millones de dólares, aunque con una tasa menor al mes inmediato anterior, de 15.2 por ciento

Como resultado, la balanza comercial de mercancías presentó un superávit de 606.1 millones de dólares.

Ventas minoristas se estancan en septiembre

Durante el noveno mes del año, los ingresos por ventas minoristas en México apenas se movieron respecto a agosto tras decrecer 0.04%.

Pese al leve retroceso, el indicador fue 2.4% superior respecto del nivel observado en septiembre del 2024, aunque esto también significó una desaceleración respecto del incremento de 3.1% que se registró en agosto, de acuerdo con los datos de la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC) publicados el martes.

De forma acumulada, las ventas minoristas mantienen una dinámica positiva, con un crecimiento de 1.8% a septiembre (versus una caída de 0.3% en el mismo lapso del 2024).

Sin embargo, su trayectoria ha sido errática en los márgenes, pues tenido caídas mensuales en cuatro de los nueve meses contemplados en el reporte de la EMEC.

El gasto público creció en octubre

El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a octubre reportó un gasto total de 7 billones 634,000 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 1.7 por ciento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló este viernes que ell gasto público que ejerció el gobierno entre enero y octubre de este año creció, esto ante los apoyos que se otorgaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) en septiembre; sin embargo, presentó un ligero subejercicio.

En el caso de los ingresos públicos, la Secretaría de Hacienda informó que a octubre se obtuvieron 6 billones 850,300 millones de pesos, considerando aquí el apoyo que se le dio a la petrolera.

Confianza del consumidor en EU registra caída

La confianza del consumidor en Estados Unidos disminuyó drásticamente en noviembre, a su nivel más bajo desde abril, ya que los estadounidenses se mostraron más pesimistas sobre las condiciones del mercado laboral y las perspectivas futuras de la economía.

El índice de confianza del consumidor de la asociación profesional The Conference Board cayó a 88.7 puntos en noviembre, por debajo de 95.5 puntos de octubre y de las expectativas de los analistas.

“Los cinco componentes del índice general se debilitaron o permanecieron débiles”, dijo Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board.

Los consumidores eran “menos optimistas” sobre su situación actual, agregó, y “notablemente más pesimistas sobre las condiciones empresariales dentro de seis meses”.

Aunque el presidente de EU, Donald Trump, ha impuesto ola tras ola de aranceles este año, los mayores costos de importación tardan en trasladarse a los consumidores.

PIB de Canadá registra crecimiento

La actividad económica canadiense creció por encima de las expectativas en el tercer trimestre del año, 2.6% interanual, gracias a un ligero aumento de las exportaciones y la mayor caída de las importaciones desde el 2022.

La guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump ha frenado el crecimiento de su vecino del norte y ha oscurecido sus perspectivas comerciales.

El Producto Interno Bruto (PIB) canadiense se contrajo 1.8% interanual en el segundo trimestre de 2025 y el Banco de Canadá esperaba un crecimiento de apenas 0.5% para el tercer trimestre.

Katherine Judge, economista del CIBC, señaló que el crecimiento del 2.6% anunciado por Statistics Canada "supera con creces las expectativas", aunque "la composición del crecimiento no fue ideal".

¿Cómo cerraron los mercados esta semana?

El peso mexicano registró avances este viernes, para anotar un alza semanal y mensual, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores avanzó con fuerza también con una semana y mes positivos, en medio de las mayores apuestas a un recorte de tasas de interés en Estados Unidos, que han reforzado el apetito por el riesgo en los últimos días.

Tipo de cambio

El peso mexicano se apreció levemente contra el dólar en la última sesión de la semana.

La divisa local avanzó en un día de bajo volumen, tras el feriado en Estados Unidos por el Día de Gracias.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.2953 unidades por dólar. Contra un cierre de 18.3492 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso significó para el peso una mejora de 5.39 centavos, equivalentes a 0.29 por ciento.

En el comparativo semanal, contra un registro de 18.4847 el viernes de la semana pasada, la moneda recuperó 18.94 centavos o 1.02%, mientras que en el mes, comparado con un cierre de 18.5796 unidades en octubre, el peso ganó 28.43 centavos o 1.53 por ciento.

BMV y Biva

Las bolsas de valores de México concluyeron con fuertes ganancias la última jornada del mes. Los índices locales subieron, en medio de ajustes de portafolios de cara al cierre del año.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 1.35% a 63,543.06 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 1.25% a 1,262.35.

El S&P/BMV IPC acumuló en el mes una mejora de 1.56%, mientras que en lo que va del año, el índice avanza 28.33 por ciento.

Wall Street

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este viernes. En una jornada de volumen reducido, después del feriado de Acción de Gracias y con un cierre anticipado hoy, los promedios extendieron sus avances en la semana.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.61% a 47,716.42 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.54% a 6,849.09 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico subió 0.65% a 23,365.69.

Si bien el Dow Jones subió más de 4% en la semana, en el comparativo mensual cayó 0.06%, mientras que el S&P 500 corrió una suerte similar, avanzando 4.5% en la semana y perdiendo 0.90% en el mes. El Nasdaq ganó 5.43% semanal y perdió 2.59% en este mes.

Para tener en el radar

Alistan aumento del salario mínimo para 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el próximo lunes 1 de diciembre anunciará el porcentaje de aumento del salario mínimo para el próximo año.

Las declaraciones de la presidenta llegan un día después de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) anunciara el inicio de la sesión permanente del Consejo de Representantes del sector patronal y de trabajadores para presentar sus propuestas de incremento al salario mínimo.

Ernestina Godoy queda como encargada del despacho de la FGR

Tras darse a conocer la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este viernes en su conferencia mañanera que será Ernestina Godoy la encargada del despacho.

Tras la presentación de la renuncia de Gertz Manero y de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, Godoy fue nombrada como Titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial.

“Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”, prometió Ernestina Godoy en un mensaje divulgado a través de la red social X.