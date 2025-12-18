Cerveza, entre las bebidas favoritas de las reuniones de fin de año, impulsa estrategias de marcas

La cerveza se mantiene como una de las bebidas alcohólicas más consumidas en México durante las celebraciones navideñas y de Año Nuevo, según un estudio de Appinio, plataforma internacional de investigación de mercado.

El informe revela que el 69% de los mexicanos consume cerveza en reuniones sociales, y que un 46% de ellos la eligió como su bebida favorita durante las fiestas del año pasado, lo que refleja su relevancia en los encuentros y rituales de temporada.

Estas cifras han sido aprovechadas por diversas marcas que, en esta temporada, buscan combinar tradición con experiencias para conectar con amigos y seres queridos.

“Creemos que los rituales son los que transforman una celebración en un momento inolvidable”, comentó el Brand Manager de Miller High Life, Carlos Alejandro Rosas.

De ahí que con iniciativas como The Golden Ritual, abundó, buscan recuperar las conexiones entre amigos y resaltar la oportunidad de reencontrarse en estas fechas especiales, como las celebraciones de fin de año.

Como parte de esta propuesta, Miller High Life ha reinterpretado el tradicional ritual de las 12 uvas de Año Nuevo, al lanzar las primeras esferas doradas comestibles elaboradas con cerveza, diseñadas para inspirar el deseo de ver más a los amigos y que, curiosamente, son los que menos vemos.

Carlos Alejandro Rosas subrayó que esta idea cobra relevancia si se considera que, según el State of Social Connections Report (Meta + Gallup, 2022), el 37% de los mexicanos ve a sus amigos en persona menos de una vez al mes.

Además, afirman sentirse menos conectados con sus amigos que antes de la pandemia y que su vida social se ha vuelto “más digital y menos presencial”.