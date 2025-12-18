Cultura anuncia balance positivo sobre el cine mexicano

El cine mexicano se asienta sobre un entramado tan complejo como lo son sus historias.

Este año, la Secretaría de Cultura federal decidió ofrecer una conferencia de balance en conjunto de la que participaron los nodos cinematográficos dependientes del Estado y sus titulares, tales como Daniela Alatorre, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine); Marina Stavenhagen, directora de la Cineteca Nacional; Dinorath Ramírez, directora del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y Cristián Calónico, director de Estudios Churubusco, todos encabezados por Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura federal.

En esta sesión, Curiel de inicio destacó que este año incrementó el monto disponible para el incentivo fiscal Eficine, situación que había sucedido en una década, al pasar de 700 a 815 millones de pesos. Asimismo, destacó el incremento de un 25% en el presupuesto público para el Imcine enfocado en apoyos a la producción cinematográfica.

Por su parte, la directora general del Imcine señaló que gracias al incremento de presupuesto para Focine hubo un incremento de los montos máximos a los que puede acceder una producción según su estatus. Por ejemplo, dijo, este año ya se puede aspirar hasta a 8 millones de pesos para producción y 2 millones de pesos para postproducción. Para largometrajes de animación, en el entendido de que tiene sus propios tiempos, se puede acceder hasta 10 millones de pesos para producción y también 2 millones de pesos para postproducción, entre otros detalles.

Destacó que “se han renovado las reglas de operación para mayor agilidad, transparencia y equidad. También se trabajó en el fortalecimiento de la evaluación de proyectos: se fortaleció la comunicación con el instituto y sus equipos, los consejeros evaluadores, buscando tener un piso de evaluación que pueda ser compartido”.

Señaló que durante el año que agoniza se hizo labor de acompañamiento del cine mexicano con presencia tanto física como en promoción y divulgación en encuentros del séptimo arte de la talla de Sundance, la Berlinale, Cannes y La Habana.

Mencionó que 105 películas mexicanas participaron en festivales internacionales y de esta presencia se obtuvieron 150 premios sumados hasta el mes de noviembre.

Por otro lado, Alatorre indicó que “en particular, para el 2026, buscamos fortalecer las convocatorias de guion y desarrollo; las convocatorias de producción en los estados y el ECAMC, así como la exhibición de cine mexicano”.

La Cineteca, por nuevas audiencias

En lo que respecta a la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen remarcó que ésta descansa sobre dos pilares fundamentales, la restauración y preservación del patrimonio fílmico y, por supuesto, la exhibición del cine que pocas veces encuentra espacios en los circuitos comerciales

“Estamos trabajando muy de cerca con algunos acervos regionales, nos interesa su rescate. Estamos muy enfocados en la actividad en los estados y la formación de profesionales de la preservación cinematográfica en otros espacios”, mencionó.

Más que un trabajo de exhibición, mencionó la directora de la Cineteca, se trata de “formación de públicos” y destacó que la Cineteca Nacional cuenta ahora con 30 salas y dos foros al aire libre en sus tres sedes: la matriz en Xoco, la segunda en el Centro Nacional de las Artes y la de Chapultepec, que a mediados del año comenzó a operar en su totalidad.

Nueva Cineteca Nacional en ChapultepecEspecial

Sobre esta última sede, Stavenhagen destacó: “hasta el 11 de diciembre, esta nueva sede había recibido 119,500 asistentes. Es para nosotros un orgullo, porque fueron meses muy complejos para llegar al momento de apertura el 15 de agosto, pero desde entonces el público ha abrazado este nuevo espacio. Hemos ido al encuentro de un público nuevo, en el poniente de la Ciudad de México”.

Destacó que, al menos hasta la fecha de corte mencionada, la Cineteca Nacional en sus tres sedes registró un estimado de 1 millón 350 mil visitantes, lo que representa un 5% más que el año pasado.

Asimismo, mencionó que de las 218 películas estrenadas este año en las salas de la Cineteca, entre un 30 y 40% fueron cintas mexicanas.

Pone plazo para nueva ley

En la sesión de preguntas y respuestas con la prensa especializada, se le preguntó a las y los funcionarios sobre el estatus de la iniciativa de ley de cinematografía, la cual promete una reforma integral en las regulaciones y estándares del quehacer cinematográfico nacional, pero no ha encontrado su cauce legislativo, y si en ella hay cabida para puntos regulatorios sobre la inteligencia artificial.

A lo cual, Claudia Curiel de Icaza respondió: “El tema de la inteligencia artificial no se ha podido regular en ninguna parte del mundo, hay leyes en la Unión Europea que apenas van a entrar en funcionamiento. Es el tema más complejo. Hicimos una reforma para temas de doblaje, pero es algo que se va trabajando”.

Acto seguido, la funcionaria afirmó: “el próximo año sin falta ya está esta ley que lleva esperando el sector. Se volvió a estudiar, se reperfilaron muchas cosas (…) (pero) está garantizado el fomento al cine y con presupuesto progresivo que, me parece, era la preocupación central”.

Por su parte, Daniela Alatorre matizó que el impulso de una ley de tal envergadura requiere de un consenso de opiniones que van desde la Secretaría de Gobernación hasta la Consejería Jurídica de presidencia y la Secretaría de Economía. “Es importante atender todas las opiniones y recomendaciones y entender cuál debe ser el alcance de la ley”.

Durante 2025 hubo:

132 filmes en exhibición

32 proyectos resguardados en acervos

205 proyectos fueron apoyados por el Imcine, de los cuales:

64 filmes fueron exhibidos

17 cintas fueron preservadas

105 películas mexicanas participaron en festivales internacionales

Cineteca Nacional en 2025

1,350,000 personas la visitaron este año

883,600 personas visitaron la sede en Xoco

350,000 asistentes en la sede del Cenart

119,000 personas asistieron a la sede en Chapultepec

218 películas se estrenaron en estos espacios

77 de ellas fueron mexicanas

*Todas las cifras son preliminares