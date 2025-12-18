El AICM atendió 40.6 millones de pasajeros entre enero y noviembre; cae 1.9% en comparación con 2024

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) atendió entre enero y noviembre a 40 millones 671,727 pasajeros en vuelos comerciales, lo que representó una baja de 1.9% en relación a igual periodo del 2024, aunque fortalece su conectividad fuera del país de la mano de Aeroméxico, Volaris, American, Delta y United, que motivaron que en vuelos foráneos se presentara un incremento del 2% en pasajeros atendidos: 15 millones 854,406.

En tanto, los pasajeros nacionales se redujeron 4.2% (al sumar 24 millones 817,321).

Las dos rutas domésticas de mayor actividad fueron a Cancún y Guadalajara y fuera de México a Madrid y Los Angeles.

Con base en datos del aeropuerto administrado por la Secretaría de Marina, durante el periodo referido la participación de usuarios nacionales fue de 61% (el año pasado fue de 62.5%) y la de pasajeros internacionales subió de 37.5% a 39%.

Uno de los factores que influyó en dicho comportamiento fue el inicio de operaciones a finales de octubre, en horario nocturno para superar las restricciones de saturación durante el día, de la aerolínea canadiense de bajo costo Flair Airlines, que conecta a la capital del país con Vancouver y Toronto.

En consecuencia, noviembre registró un crecimiento del 1.7% en el total de pasajeros atendidos (tres millones 770,72), con lo que suma dos aumentos consecutivos luego de nueve meses con signo negativo en el indicador y perfila un buen inicio para la temporada invernal, con todo y que se encuentra en pleno proceso de modernización.

En el onceavo mes del año, los pasajeros internacionales crecieron a tasa anual 4.2%, mientras que los nacionales crecieron el 0.0%, luego de 10 meses de descensos.

La terminal 2 del AICM, donde operan principalmente Aeroméxico y Delta, atendió el 54% de todos los pasajeros en vuelos regulares, y el resto en la terminal 1, donde Volaris, Viva y American son las empresas de mayor actividad.