Creación de empleo en los primeros tres trimestres del año es la más baja en una década

Entre enero y septiembre de este año, la población ocupada sólo creció en 45,903 personas. Esta es la creación de empleo más baja desde el 2014 para los primeros tres trimestres de un año, sin contar los efectos de pandemia, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Hasta ahora, la generación de empleo más baja para un periodo similar se había registrado en 2013 con 382,739 puestos de trabajo. Si bien en el 2020 se reportó una reducción de 4.5 millones de ocupados de enero a septiembre, esto se trató de un efecto de la pandemia por las medidas de confinamiento.

En lo que va del año, sólo en dos meses el mercado laboral ha tenido destrucción de empleo: en febrero, cuando se perdieron 276,937 puestos y en agosto, con una cifra de 1.3 millones, la más alta desde enero del 2022. Sin embargo, el crecimiento en el resto de los meses ha sido a un ritmo más lento que otros años.

De acuerdo con los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el trabajo subordinado es el tipo de ocupación con la mayor pérdida en lo que va del año, con una pérdida de acumulada de 604,778 plazas, seguido del trabajo no remunerado con 161,172.

Si bien el resto de las ocupaciones registran cifras positivas: empleadores (+228,305) y trabajo independiente (+261,204), han compensado poco la contracción en los renglones de asalariados y de trabajo no remunerado.

En el periodo enero-septiembre (primeros tres trimestres del año) la informalidad laboral fue la que mostró fortaleza, la ocupación informal creció en 599,234 personas, mientras que el empleo formal se redujo en 553,331. Como resultado de esto, la tasa de informalidad pasó de 54.5% a 55.4 por ciento.

Desempleo repunta

A la par de la desacelerada creación de empleo, la población ocupada en los primeros tres trimestres del año creció en 202,031 personas. Este comportamiento elevó la tasa de desempleo de 2.6% a 2.9 por ciento.

En lo que va del año, la tasa de desempleo hila dos trimestres con incrementos, aunque aún se mantiene 0.1 punto porcentual por debajo del nivel observado en el tercer trimestre del 2024.