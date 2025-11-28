Gasto público creció 1.7% anual en octubre; subejercicio fue de 88,100 millones de pesos

El gasto público que ejerció el gobierno entre enero y octubre de este año creció, esto ante los apoyos que se otorgaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) en septiembre; sin embargo, presentó un ligero subejercicio, de acuerdo con la información divulgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública a octubre reportó un gasto total de 7 billones 634,000 millones de pesos, lo que representó un crecimiento anual de 1.7 por ciento.

No obstante, lo ejercido resultó en un subejercicio, es decir, se gastó menos de lo programado en el periodo. Dicho subejercicio fue de 88,100 millones de pesos.

Sin embargo, si se descuenta el apoyo que se le dio a Pemex para la recompra de su deuda en septiembre pasado, el gasto público hubiera sido de 7 billones 380,200 millones de pesos, es decir, una caída de 1.7% anual.

En septiembre pasado, se informó que se llevó a cabo la emisión de deuda por parte del gobierno federal por 13,800 millones de dólares, junto con la recompra de bonos de la petrolera por otros 12,000 millones de dólares, esto en línea con el Plan Estratégico 2025-2030. Con ello, la administración de Claudia Sheinbaum decidió abrir la llave del gasto, luego de un año de subejercicios y contracciones para lograr la consolidación fiscal.

Ingresos crecieron 6.6%

En el caso de los ingresos públicos, la Secretaría de Hacienda informó que a octubre se obtuvieron 6 billones 850,300 millones de pesos, considerando aquí el apoyo que se le dio a la petrolera.

Con ello, los ingresos públicos crecieron 6.6%; no obstante, si no se contabilizan los recursos destinados a Pemex, los obtenido por el erario representó 2.7% más en comparación anual.

A detalle, los ingresos petroleros – considerando los apoyos – sumaron 993,200 millones de pesos, 15.4% más anual. Sin los recursos a Pemex, la captación petrolera cayó 14.1 por ciento.

Del lado de lo que se obtiene por el pago de impuestos de los contribuyentes, el erario recaudó 4 billones 495,900 millones de pesos, 6.1% más en comparación con el mismo periodo del año pasado.

A detalle, Hacienda explicó que la recaudación de ISR creció 5.5% en comparación anual, 59,000 millones de pesos más de lo calendarizado en medio de mayores salarios reales y dividendos empresariales.

“La recaudación por el concepto de IVA aumentó 5.2% real anual, 44,000 millones de pesos por encima del programa, beneficiada por un tipo de cambio promedio más competitivo en la primera mitad del año y una fiscalización aduanera más rigurosa. Los ingresos por el concepto de impuestos a las importaciones crecieron 21.4% real anual, superando el calendario en 15,000 millones de pesos, gracias al fortalecimiento de la vigilancia aduanera, la aplicación del nuevo régimen para mercancías de bajo valor (de minimis) y los ajustes al esquema arancelario para países sin acuerdo comercial vigente con México”, agregó la SHCP.