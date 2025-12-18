Morelos proyecta aumento de hasta 30% en recaudación turística para 2026

Con la publicación de la nueva Ley de Turismo para el estado de Morelos, el gobierno estatal dará un paso hacia la regulación y tributación de las plataformas digitales de alojamiento temporal a partir de 2026, con lo que estas se encargarán de recaudar el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) que también recaudan hoteles.

“Ya podemos dar paso a que en 2026 se logre la tributación de las plataformas que intermedian este servicio de hospedaje”, esto incrementará los ingresos por este concepto entre un 25% y 30%, con lo que se ampliará el presupuesto de promoción del destino, dijo en entrevista, el secretario de Turismo, Daniel Altafi.

Este 2025, el gobierno de Morelos ya había contemplado en su paquete económico la recaudación del Impuesto sobre el Hospedaje (ISH) proveniente de plataformas digitales tipo Airbnb; sin embargo, carecía de un marco jurídico específico que sustentara y regulara esta tributación al reconocer formalmente a los anfitriones digitales como parte del ecosistema turístico.

A esto se suma “la armonización que ye tiene la ley de ingresos”. La oferta estimada es de 16,000 cuartos disponibles vía plataformas, una cifra que supera la oferta hotelera tradicional de la zona metropolitana, estimada en 13,000 habitaciones, detalló.

La nueva legislación busca ordenar, profesionalizar y dar equidad al sector; reconoce y fortalece 18 segmentos turísticos, otorga sustento legal a la marca turística de Morelos, establece instrumentos de gobernanza como el Observatorio Turístico Estatal y consolida el Registro Estatal de Turismo (RET) como una herramienta de acceso a capacitación, certificación y posibles financiamientos para los prestadores de servicios.

Crecimiento

Morelos cerrará el 2025 con mejores indicadores que año anterior en ocupación hotelera, derrama económica y llegada de visitantes, los datos definitivos serán revelados por la gobernadora en su informe de gobierno en febrero de 2026, pero “estamos por encima de la ocupación hotelera con respecto al 2024, así cerraremos en el 2025”.

Esta tendencia al alza se atribuye a la estrategia de promoción sostenida, La Primavera de México, tanto digital como física, que incluyó la colocación de publicidad en el tramo carretero México-Cuernavaca.

Para las últimas dos semanas del año, el funcionario anticipa uno de los periodos vacacionales más relevantes, con una afluencia masiva de turistas especialmente del centro del país que buscan disfrutar del clima morelense.

Mira al Mundial

El secretario de Turismo reiteró la gran oportunidad que representa para Morelos el Mundial de la FIFA 2026, confirmó que Cuernavaca está en el radar como una sede alterna para la llegada de turistas durante el evento, y anunció que en enero próximo se realizarán las últimas revisiones a los aeropuertos de la zona metropolitana para evaluar su capacidad operativa.

“Morelos va a ser considerado como un destino obligado durante el desarrollo de este evento internacional”, añadió.