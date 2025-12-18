Trump Media se unirá a empresa de energía de fusión con un acuerdo por 6,000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ingresará al negocio de la energía de fusión a través de una fusión por 6,000 millones de dólares de su empresa de redes sociales y TAE Technologies.

El acuerdo, que se realizará íntegramente en acciones, marca un giro inesperado para la firma vinculada al ecosistema mediático de Trump y la introduce de lleno en el negocio energético de alta tecnología.

De acuerdo con el comunicado, los accionistas de Trump Media y TAE poseerán aproximadamente el 50% de la nueva compañía, que buscará convertirse en una de las primeras empresas de fusión nuclear que cotizan en bolsa.

El cierre de la operación está previsto para mediados de 2026, sujeto a aprobaciones regulatorias y de los accionistas.

Así mismo, el acuerdo es una apuesta ambiciosa al auge energético impulsado por los centros de datos de inteligencia artificial (IA) y se suma a la creciente lista de emprendimientos diversos de la familia Trump, desde criptomonedas hasta propiedades inmobiliarias y servicios móviles.

Las acciones de Trump Media registró un incremento de 41.93% a 14.86 dólares. Pero en su comparación anual, los papeles de la firma tiene un descenso de 56.42 por ciento.

Antes de la noticia, los títulos de Trump Media había perdido más del 70% de su valor en el presente año.

"A primera vista, se trata de una fusión de Barbenheimer. Trump Media obtiene un nuevo y espectacular crecimiento vinculado a la escasez de energía de la IA y la demanda de electricidad de los centros de datos (hiperescaladores), mientras que TAE obtiene una vía rápida para cotizar en bolsa mediante una fusión íntegramente en acciones valorada en más de 6,000 millones de dólares", afirmó Michael Ashley Schulman, socio y director de inversiones de Running Point Capital Advisors.

