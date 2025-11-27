Pobreza laboral en México bajó en el 3T; pero 48% de la población rural sigue rezagada

Durante el tercer trimestre del 2025 el 34.3% de la población mexicana se ubicaba en pobreza laboral; esta cifra reflejó un avance respecto del mismo periodo del año pasado cuando el nivel fue de 35.1 por ciento.

En términos relativos, en un año la pobreza laboral logró reducirse en 0.8 puntos porcentuales, de acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La pobreza laboral contempla a todas las personas cuyos ingresos laborales (suelos, salarios y otras remuneraciones) no son suficientes para costear la canasta básica de bienes y servicios en el país.

Este indicador se desglosa para zonas rurales y zonas urbanas, considerando que el costo de la vida difiere significativamente entre regiones.

Las cifras muestran que esta problemática es significativamente mayor en las regiones rurales de México: al corte del tercer trimestre del año casi la mitad (48.4%) de la población rural se encontraba en pobreza laboral.

Mientras que, para las zonas urbanas del país, el nivel de pobreza laboral se reduce a 30.2 por ciento.

Ingreso laboral real no logra crecer

Aunque los ingresos totales de las familias mexicanas han logrado mejorar significativamente en los últimos años, los ingresos que provienen particularmente del trabajo no crecen al mismo ritmo. Esto refleja que el mayor motor del ingreso de la población corresponde a otras transferencias (como los apoyos de programas sociales o las remesas).

Para el periodo julio-septiembre del 2025 se observó que el ingreso real per cápita nacional fue de 3,344 pesos mensuales. Este nivel es incluso 0.1% menor en comparación con el registro del mismo periodo del año pasado.

Esto se explica principalmente por una contracción en el ingreso per cápita real en las zonas urbanas, que cayó 1.1% en este lapso. Mientras que en las regiones rurales logró un crecimiento de apenas 0.1 por ciento.

El sur de México sigue enfrentando mayor pobreza

En el desglose por entidades federativas se observa que Chiapas, Oaxaca y Guerrero son las que presentan los niveles más altos de pobreza laboral.

Las cifras en Chiapas son las más alarmantes: 61.1% de su población no recibe ingresos laborales suficientes para costear la cesta de necesidades básicas. Por su parte, en Oaxaca y Guerrero el 58.1 y 52.3% de su población se encuentra en esta situación.

Esto implica que poco más de la mitad de los habitantes de estos estados dependen de ingresos externos para poder vivir.

En la otra punta del país se observa que Baja California Sur es la entidad que registró el menor nivel de pobreza laboral, con 13.4% de su población en esta situación.

Colima y Quintana Roo completaron el top tres con 18.4 y 19.4% de sus habitantes en pobreza laboral.

Pese a estas brechas geográficas, que siguen construyendo uno de los retos más grandes para el desarrollo social de México, las cifras muestran que la pobreza laboral ha logrado ceder en los años recientes, particularmente desde 2021 cuando el indicador nacional superaba al 45% del total de la población.