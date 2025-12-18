Reconstrucción de Patriots toma rumbo favorable

Los New England Patriots forjaron una de las dinastías más poderosas en la historia de la NFL entre 2001 y 2018, cuando empataron a los Pittsburgh Steelers como máximos campeones del Super Bowl (seis títulos cada uno).

Tom Brady como quarterback y Bill Belichick como entrenador en jefe cimentaron su nombre como sinónimos de leyendas en ese periodo, logrando que los Pats fueran reconocidos a nivel internacional.

El cuento de hadas terminó, primero, con la salida de Brady al final de la temporada 2019. Después ocurrió el adiós de Belichick en la 2023.

La de Brady fue la más impactante, ya que el equipo cortó una racha de 11 postemporadas al quedar fuera en 2020. En 2021 regresó, pero se despidió apenas en Ronda de Comodines. Las luces rojas se encendieron en 2023, cuando su récord de fase regular fue 4-13, el más bajo desde 1992.

Eliot Wolf asumió como general manager en 2024 y probó a Jerod Mayo como entrenador en jefe, pero el récord fue el mismo.

La luz al final del túnel empieza a llegar en 2025 con Mike Vrabel como relevo de Mayo y con Drake Maye asumiendo un protagonismo insospechado como quarterback titular, luego de los intentos fallidos con Cam Newton, Mac Jones, Bailey Zappe y Jacoby Brissett en esa posición, donde Tom Brady dejó una vara más que alta.

“En cuanto a Vrabel y su primera temporada al frente de los Patriots, me parece que lo que ha llevado, en gran parte, al éxito que ha tenido es que privilegia mucho la cultura e identidad que quiere permear en toda la organización”, analiza para El Economista, Luis Obregón, fundador de Game Managers Podcast y productor en Mundo NFL, canal oficial de la NFL en español.

“Mike mismo, habiendo sido jugador del equipo y discípulo de Bill Belichick en sus mejores épocas, tiene mucho esa escuela y desde toda su formación siempre tuvo el espíritu de que los jugadores lo consideren muy cercano, que casi estén dispuestos a atravesar una pared por él. Se compromete mucho con ellos y se convierte en una relación recíproca que acaba marcando gran diferencia”.

Consolidación en 2025

A tres semanas del cierre de la temporada regular 2025, los Patriots son los segundos sembrados de la Conferencia Americana (AFC) con récord de 11-3, sólo detrás del 12-2 de los Denver Broncos. No conseguían más de 10 victorias desde 2019, su última temporada con Brady.

El que está llenando esos zapatos, apenas en su segunda temporada en NFL, es Drake Maye. Tiene 23 años, es egresado de la Universidad de Carolina del Norte y fue tercer pick del Draft 2024.

“Con poco tiempo de experiencia ha hecho muy bien las cosas, al grado de que estará en la conversación para ganar el premio al jugador más valioso de la temporada (MVP), compitiendo con Matthew Stafford y Josh Allen. Maye está a esa altura con un róster no terminado y sin piezas demasiado brillantes, pero siendo la causa de que la ofensiva camine y sea explosiva”, complementa Luis Obregón.

—¿Qué tanto peso sigue teniendo la figura de Brady sobre los quarterbacks de Patriots?

—“Creo que es algo innegable. Es un fuera de serie, sobre todo cuando se mide en términos de logros. Cuando eres el quarterback promesa para sustituirlo o seguir sus pasos, debe ser bastante intimidante hasta cierto punto, pero se puede tomar de dos formas y eso depende de lo que hay dentro de la cabeza de Maye: lo puede tomar como temor o vivir a la sombra de; o como una inspiración, algo que admirar. Específicamente eso dependerá mucho de su entereza mental”.

La mancuerna de Drake Maye es Mike Vrabel, quien efectivamente vive su primera temporada al frente de los Patriots, pero ya había tenido experiencia con equipos como Houston Texans, Tennessee Titans y Cleveland Browns.

En cancha, el róster está armado con jugadores de experiencia como Stefon Diggs y Rhamondre Stevenson, pero también con novatos como TreVeyon Henderson y Kyle Williams.

“Hicieron buenas inversiones en agencia libre y armaron un equipo bastante competente que parece todavía estar en reconstrucción. Es un equipo que está lejos de estar en su versión final, lleno de jóvenes y un poco de piezas de repuesto que se refleja en algunas posiciones importantes, sobre todo las de habilidad. Ahí es donde radica el éxito de Vrabel: cultura y un róster lo suficientemente competente para pelear dentro de su división y de ahí hacia afuera”.

El analista profundiza: “Vrabel siempre tiene ciertos pilares en torno a los que construye su propia cultura y equipos. Uno es el esfuerzo y terminar las jugadas. Luego, tener seguridad de balón a la ofensiva y ser disruptivos a la defensiva. El tercer punto son tres iniciales: DTF, detalles, técnica y fundamentos, en ejecución y juego. El último pilar es tomar muy buenas decisiones”.

Áreas de mejora

New England no llega más allá de una Ronda de Comodines desde 2018 y ha sido rebasado por Kansas City Chiefs, Buffalo Bills e incluso Cincinnati Bengals en la lucha por el Super Bowl del lado de la AFC.

En lo que va de la temporada regular 2025, logró una racha de 10 victorias, pero cuando le tocó un rival directo por la pelea del liderato divisional como Bills perdió.

La eliminación confirmada para los Chiefs deja la puerta abierta para que otros equipos peleen por el protagonismo en la AFC, aunque ninguno muestra un rendimiento redondo.

“Prácticamente a cualquiera de los siete, ocho o nueve equipos que ahorita tienen posibilidades de calificarse a postemporada les puedes encontrar agujeros en su estilo, róster o balance. Me parece que los Patriots son un ejemplo muy bueno de ello, porque son un equipo muy joven, con un quarterback inexperimentado en postemporada y que han enfrentado un calendario muy favorable”, agrega Luis Obregón.

“En cuanto a lo que pueden mejorar me parece que hay un par de cosas. La primera es ser un equipo que juegue 60 minutos a la misma intensidad. Terminando la Semana 15, los Patriots son la ofensiva que anota más puntos en la primera mitad: 16.7, pero la número 22 en la segunda, con 10.6. Se han enfrentado a rivales que les han puesto poca resistencia, entonces, toman ventaja y en la segunda mitad se relajan.

“Ese sería un punto importante a mejorar y también tener un mejor róster, pero en este momento ya no hay manera de mejorar eso, en cuanto a receptores específicamente. Van a tener que resolverlo con el esquema”.

A los Patriots les resta enfrentar a Ravens, Jets y Dolphins en temporada regular para asegurar su pase a postemporada, buscando retomar las épocas gloriosas de Tom Brady, ahora, en las manos de Drake Maye.