La inflación de Japón se mantiene estable en noviembre

La inflación en Japón se mantuvo estable en noviembre, según datos oficiales publicados este viernes, pocas horas antes de una esperada decisión del banco central que podría llevar los tipos de interés a su nivel más alto en 30 años.

El incremento sería el primero desde enero y podría agravar la agitación en los mercados de deuda.

Los rendimientos de los bonos del Estado japonés han aumentado en las últimas semanas debido a la preocupación por la disciplina fiscal de la primera ministra, Sanae Takaichi, mientras el yen se ha debilitado.

El índice de precios al consumidor, que excluye los volátiles alimentos frescos, se ubicó en un 3% en noviembre, la misma tasa que el mes anterior, en línea con las expectativas del mercado.

El arroz, producto indispensable en los hogares nipones, subió un 37% interanual, según el Ministerio del Interior.

Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, llegó al poder en octubre con la promesa de contener la inflación y logró esta semana la aprobación del Parlamento de un presupuesto adicional por 18,3 billones de yenes (118,000 millones de dólares) para financiar un enorme paquete de estímulo a la economía.

Su predecesor, Shigeru Ishiba, duró apenas un año en el cargo tras una serie de malos resultados electorales, en parte debido a la subida de los precios.

El Banco de Japón comenzó a subir sus tasas en marzo del año pasado.

Por la creciente preocupación ante las perspectivas globales y el aumento de aranceles de Estados Unidos, el banco detuvo las medidas de endurecimiento a comienzos de 2025.

El último aumento en enero disparó los tipos de interés a su nivel más alto en 17 años.