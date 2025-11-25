Ventas minoristas se estancan en septiembre; tiendas departamentales registran la mayor caída

En septiembre de este 2025, los ingresos por ventas minoristas en territorio mexicano apenas se movieron respecto de agosto, al decrecer 0.04%, reportó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A pesar de esta leve retracción, el indicador fue 2.4% superior respecto del nivel observado en septiembre del 2024, aunque esto también significó una desaceleración respecto del incremento de 3.1% que se registró en agosto, de acuerdo con los datos de la Encuesta Mensual de Empresas Comerciales (EMEC).

De forma acumulada, las ventas minoristas mantienen una dinámica positiva, con un crecimiento de 1.8% a septiembre (versus una caída de 0.3% en el mismo lapso del 2024).

No obstante, su trayectoria ha sido errática en los márgenes, pues tenido caídas mensuales en cuatro de los nueve meses contemplados en el reporte de la EMEC.

Los datos de la EMEC muestran cierta resiliencia del consumo en comparación con otras variables de demanda interna, como la inversión fija, que hasta agosto arrastraba una caída de 7.3 por ciento.

Por otro lado, destaca también que el indicador de consumo privado agregado (que, a diferencia del indicador de ventas minoristas, incluye el gasto en servicios), muestra una dinámica más moderada que la planteada en la EMEC, ya que hasta agosto caía 0.3% de forma acumulada.

Lupa a los detalles mensuales

Durante septiembre se observaron caídas mensuales en seis de las 22 ramas de tipos de mercancías y canales de venta medidas por la EMEC.

Las mayores fueron: tiendas departamentales (-5.8%); mobiliario, cómputo y teléfonos (-3.0%); abarrotes y alimentos (-1.5%); combustibles (-1.3%); y artículos para el esparcimiento (-0.9 por ciento).

En tanto, los mayores incrementos se observaron en los renglones de artículos usados (+10.9%); artículos de papelería (+5.7%); textiles, excepto ropa (+4.2%); internet y catálogos (+4.1%); y ropa y bisutería (+3.6 por ciento).

El marco muestral de la EMEC para los indicadores de comercio al por menor al 2025 es de un millón 976,041 unidades económicas y su muestra es de 4,550 unidades.