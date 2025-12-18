Estados Unidos sentencia al yerno del "Mencho" a 11 años de cárcel

Cristian Fernando Gutiérrez-Ochoa, yerno del actual líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue condenado a 11 años de cárcel por lavado de dinero en Estados Unidos, informó este jueves el Departamento de Justicia.

Oriundo del estado de Michoacán, Gutiérrez-Ochoa "lavaba dinero para uno de los cárteles más violentos y prolíficos de México y financió su fastuoso estilo de vida —incluidas casas, autos, relojes y joyas de lujo— con las ganancias de su tráfico de drogas", detalló el texto.

El capo, de 28 años, era pareja de la hija de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", cofundador y actual líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Para evitar su detención en México, Gutiérrez-Ochoa supuestamente entró ilegalmente en Estados Unidos en 2021. Se le acusaba de ordenar el secuestro de dos marinos mexicanos para lograr la liberación de la esposa de "El Mencho".

En Estados Unidos llevaba una vida discreta pero acomodada bajo una identidad ficticia. Compró una residencia lujosa en Riverside (California), donde vivió al menos durante un año.

Tras su captura admitió que en la casa guardaba 2.2 millones de dólares en líquido de la venta de drogas, así como dos armas no registradas.

"Cristian Fernando Gutiérrez-Ochoa personifica la arrogancia de los cárteles: lavar millones en ganancias del narcotráfico, acumular efectivo y armas 'fantasma', secuestrar a funcionarios militares y creer que podía vivir con lujo y anonimato en suelo estadounidense", declaró el comunicado de prensa.