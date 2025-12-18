TikTok vende parte de sus activos en Estados Unidos para seguir operando

TikTok, la plataforma de videos cortos, firmó un acuerdo para vender su unidad en Estados Unidos a un grupo de inversionistas, que incluyen los gigantes tecnológicos Oracle, Silver Lake y MGX.

Con dicha transacción garantiza que la popular plataforma de videos sociales pueda seguir operando en Estados Unidos, tras años de esfuerzos y problemas con Washington por preocupaciones sobre supuestas amenazas a la seguridad nacional por parte de la aplicación.

Se prevé que el acuerdo se cierre el 22 de enero, según un memorándum interno al que ha tenido acceso medios como Associated Press y Reuters.

De acuerdo con dicho memorándum, la nueva empresa conjunta estadounidense distribuirá su propiedad en tres segmentos principales.

Un consorcio de inversionistas controlará el 50% de las acciones, donde Oracle, Silver Lake y MGX tendrán cada uno una participación del 15%. El restante 5% de este consorcio se repartirá entre otros participantes.

Un segundo grupo, compuesto por afiliados de inversionistas existentes de ByteDance, mantendrá el 30.1%. La empresa matriz china ByteDance conservará el 19.9% restante.