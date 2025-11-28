Wall Street cierra con ganancias una jornada de volumen reducido

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este viernes. En una jornada de volumen reducido, después del feriado de Acción de Gracias y con un cierre anticipado hoy, los promedios extendieron sus avances en la semana.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.61% a 47,716.42 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.54% a 6,849.09 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico subió 0.65% a 23,365.69.

Los inversionistas siguen apostando por un tercer recorte consecutivo a la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) en diciembre. De acuerdo con la herramienta FedWatch, de CME, el mercado de futuros asigna una probabilidad de 86.9% a un recorte de 25 pb.

"Noviembre ha sido un mes de marcada volatilidad, con caídas en la mayoría de los activos a inicios de mes ante la perspectiva de que la Reserva Federal no recortaría la tasa en diciembre. Sin embargo, el sentimiento ha cambiado", dijo Actinver en una nota de análisis.

Sólo el sector de cuidado de la salud cerro con pérdidas entre los 11 principales del S&P 500. Las empresas de energía y finanzas encabezaron los avances. Al interior del índice Dow Jones, destacaron las acciones de JPMorgan (+1.78%) y Amazon.com (+1.77%).

Si bien el Dow Jones subió más de 4% en la semana, en el comparativo mensual cayó 0.06%, mientras que el S&P 500 corrió una suerte similar, avanzando 4.5% en la semana y perdiendo 0.90% en el mes. El Nasdaq ganó 5.43% semanal y perdió 2.59% en este mes.