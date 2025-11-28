Bolsa mexicana cierra noviembre con ganancias y amplía su avance anual

Las bolsas de valores de México concluyeron con fuertes ganancias la última jornada del mes. Los índices locales subieron, en medio de ajustes de portafolios de cara al cierre del año y con apuestas por un recorte de tasa de la Reserva Federal el próximo mes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 1.35% a 63,543.06 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 1.25% a 1,262.35.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Kimberly Clark, con 5.88% a 39.05 pesos, seguido por Grupo BMV, con 5.03% a 37.80 pesos, y la embotelladora Arca Continental, con 3.34% en 186.82 pesos.

Los índices locales subieron en medio de ajustes de portafolios de cara al cierre del año y con las apuestas por un recorte de tasa de la Fed. El S&P/BMV IPC acumuló en el mes una mejora de 1.56%, mientras que en lo que va del año, el índice avanza 28.33 por ciento.