Estados del centro acuerdan frente metropolitano para combatir la extorsión

Los gobiernos de Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guerrero, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala acordaron generar un frente común para combatir de manera coordinada el delito de extorsión, uno de los ilícitos que “más lastima a la población”, anunció la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, en el marco de la Cuarta Reunión Metropolitana de Coordinación Interestatal.

La estrategia, que originalmente se enfocaba en el robo de vehículos, se amplía ahora formalmente para incluir la extorsión como un eje prioritario. Los estados trabajarán en actualizar las reformas legislativas, con el fin de aumentar las penas y homologar sus códigos penales.

"Respecto al delito que originó estas reuniones, vemos que sí ha funcionado esta coordinación, puesto que en las entidades de Hidalgo, Morelos, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala Puebla y Ciudad de México, ha disminuido en este año, 20% el robo de vehículos; desde estados que disminuyeron 5%, a otros que disminuyeron 48%", señaló, Brugada.

Para consolidar estos resultados, se impulsarán medidas como la reglamentación del casco y chaleco para motociclistas, más arcos detectores y la propuesta de un C5 Metropolitano.

Por su parte, Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, recordó que estas reuniones permanentes surgieron primero contra la tala clandestina, luego contra el robo de autos y ahora suman la extorsión, “la experiencia nos está permitiendo ver que los acuerdos van teniendo resultado”.

La mandataria estatal subrayó además que impulsa, en coordinación con los municipios, el Proyecto de Modernización Tecnológica en Materia de Seguridad, que contempla la instalación de sistemas de videovigilancia, arcos carreteros y Centros de Comando y Control (C2), a través de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

La próxima reunión de esta coordinación interestatal se llevará a cabo en el estado de Hidalgo, para dar continuidad a la estrategia de seguridad conjunta para la región.