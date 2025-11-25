Confianza del consumidor estadounidense cae en noviembre

La confianza del consumidor en Estados Unidos (EU) disminuyó drásticamente este mes, a su nivel más bajo desde abril, ya que los estadounidenses se mostraron más pesimistas sobre las condiciones del mercado laboral y las perspectivas futuras de la economía.

El índice de confianza del consumidor de la asociación profesional The Conference Board cayó a 88.7 puntos en noviembre, por debajo de 95.5 puntos de octubre y de las expectativas de los analistas.

“Los cinco componentes del índice general se debilitaron o permanecieron débiles”, dijo Dana Peterson, economista jefe de The Conference Board.

Los consumidores eran “menos optimistas” sobre su situación actual, agregó, y “notablemente más pesimistas sobre las condiciones empresariales dentro de seis meses”.

“Las expectativas para las condiciones del mercado laboral a mediados del 2026 permanecieron decididamente negativas, y las expectativas de aumento de ingresos familiares se redujeron drásticamente”, mencionó Peterson.

Los problemas que los consumidores mencionaron en respuestas escritas incluían inflación, aranceles y comercio, así como política, según el informe.

Aunque el presidente de EU, Donald Trump, ha impuesto ola tras ola de aranceles este año, los mayores costos de importación tardan en trasladarse a los consumidores.

En la encuesta del Board, hubo un aumento en las menciones al cierre del gobierno federal, que duró 43 días y terminó a mediados de noviembre.

The Conference Board dijo que los planes de los consumidores para comprar artículos de alto costo en el próximo semestre disminuyeron en noviembre, mientras que también redujeron el gasto esperado en servicios para este periodo.

Ventas minoristas pierden fuerza

Por otra parte, las ventas minoristas en EU perdieron impulso en septiembre y las empresas lidiaron con un aumento en los costos comerciales, lo que subraya las crecientes preocupaciones sobre la asequibilidad en la economía más grande del mundo.

Las cifras indican que los consumidores se volvieron cautelosos hacia el final del verano.

Los economistas advierten que es probable que la disminución de las ventas persista a medida que los aranceles aumentan los costos, mientras que el mercado laboral se debilita.

Las ventas minoristas generales aumentaron 0.2% mes a mes, informó el Departamento de Comercio, ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas y un enfriamiento respecto del aumento de 0.6% de agosto.

Esta alza se debió a un incremento de 0.9% en los precios de los bienes, lo que pone de relieve los mayores costos que enfrentan las empresas. Gran parte de este aumento se atribuyó a la volatilidad de los sectores de alimentos y energía.