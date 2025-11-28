Peso mexicano avanza contra el dólar y registra ganancia mensual

El peso mexicano se apreció levemente contra el dólar este viernes. La divisa local avanzó en un día de bajo volumen, apoyada por las apuestas por un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en diciembre, ampliando su sólida ganancia de este mes.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.2953 unidades por dólar. Contra un cierre de 18.3492 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso significó para el peso una mejora de 5.39 centavos, equivalentes a 0.29 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.3818 unidades y un nivel mínimo de 18.2910. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidenses con seis pares de referencia, perdía 0.10% a 99.46 puntos.

El peso se apreció en un jornada de pocos movimientos después de un día feriado en Estados Unidos por Acción de Gracias, que extendió sus festividades hoy con un cierre a media sesión. La cotización mostró un comportamiento estable, avanzando al final de la jornada.

"El dólar se ha mantenido estable tras una tendencia de depreciación en el primer semestre de 2025, y no hemos observado efectos en el peso mexicano por los recortes de tasas de Banxico, lo que ha propiciado la estabilidad en el precio", explicaron analistas de Banamex.

Comentarios de autoridades de la Fed, como el gobernador Christopher Waller, y el jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, ademas de indicadores económicos en Estados Unidos, han reforzado la apuesta a que el banco central reducirá la tasa clave el próximo mes.

En el comparativo semanal, contra un registro de 18.4847 el viernes de la semana pasada, la moneda recuperó 18.94 centavos o 1.02%, mientras que en el mes, comparado con un cierre de 18.5796 unidades en octubre, el peso ganó 28.43 centavos o 1.53 por ciento.

En las cifras locales, este viernes se conoció que la tasa de desempleo desestacionalizada de México se ubicó en 2.6% el mes pasado. En la cifra no ajustada por estacionalidad, la tasa de desempleo en el país también se ubicó en 2.6%, de acuerdo con datos del INEGI.