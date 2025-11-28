El 1 de diciembre se presenta salario mínimo y reforma de jornada laboral: Sheinbaum

El próximo lunes 1 de diciembre el gobierno federal dará a conocer el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y su propuesta de reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, informó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ya pronto vamos a informar, ya es el 1 de diciembre, el aumento al salario mínimo y el tema de las 40 horas, ya se está llegando ahí un acuerdo, y espero que Marath (secretario del Trabajo) ya lo resuelva en estos días”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.

Las declaraciones de la presidenta llegan un día después de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) anunciara el inicio de la sesión permanente del Consejo de Representantes del sector patronal y de trabajadores para presentar sus propuestas de incremento al salario mínimo.

“Dio inicio el proceso para acordar el incremento de los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2026”, informó la Conasami en un comunicado.

Sheinbaum ha reiterado semanas atrás su propuesta de que en 2030 el salario mínimo vigente en México alcance para comprar 2.5 canastas básicas, lo que equivale ahora a 11,410 pesos mensuales o 380.30 pesos al día. El año pasado el primer incremento de su sexenio, fue de 12 por ciento.

El salario mínimo general vigente este 2025 es de 278.80 pesos diarios (8,475 pesos al mes) y en la zona fronteriza de 419.88 pesos al día (12,764 pesos mensuales), la cual abarca 46 municipios.

Hasta el momento, las propuestas y estimaciones sobre el porcentaje de incremento al salario mínimo van desde el 11% hasta el 30.6%, éste último es la apuesta del sector de trabajadores. Fuentes consultadas con conocimiento del proceso prevén que se trabaje sobre un alza de 12 por ciento. Mientras que para el salario mínimo en la región fronteriza no sería a doble dígito, pues en esos 46 municipios ya se alcanzó la meta presidencial y, según analistas, podría incrementar los costos de las empresas que impactaría la creación de empleos.

La presidenta Sheinbaum ha dicho que espera un aumento al salario mínimo por consenso entre empresarios, trabajadores y gobierno.

Reforma de reducción de jornada laboral a 40 horas, ¿cuándo se presenta?

El 1 de diciembre, de acuerdo con Sheinbaum, se conocerá su propuesta de reforma para reducir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas.

Con ello, se cumpliría la promesa de la mandataria de presentar esta iniciativa antes de que finalice 2025, pero su análisis, discusión y eventual aprobación en el Congreso será hasta 2026.

“Queremos que se presente este año, pero quizá para aprobarla, ya, hasta la sesión del próximo año, pero queremos que se haga público este año el acuerdo”, dijo la mandataria en la conferencia matutina del 24 de noviembre.

Hasta ahora, lo que se sabe sobre la reforma es que la reducción de la jornada será de manera gradual, pero los detalles aún son una incógnita.

Al igual que el alza al salario mínimo, esta reforma busca ser resultado del “acuerdo entre el sector empresarial, los empresarios de México, los empleadores y las representaciones de los trabajadores”.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), encabezada por Marath Baruch Bolaños López, elabora el proyecto de reforma de la reducción de jornada laboral, tras los foros públicos a los que convocó para recibir propuestas entre junio y julio pasados. Las mesas técnicas iniciaron un mes después.

Fuentes involucradas en el proceso comentaron en días pasados a El Economista que es un hecho la reducción gradual y en 2030 se alcanzarán las 40 horas semanales.