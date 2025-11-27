"Vamos a cerrar bien el año y el próximo será todavía mejor": Sheinbaum ante tijeretazo del Banxico

Luego de que el Banco de México (Banxico) recortó el pronóstico de crecimiento de la economía de este 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “vamos a cerrar bien el año y el próximo será todavía mejor”.

Lo anterior al justificar que este año ha sido complicado no sólo para México, sino para el mundo entero.

Sin embargo, la presidenta enfatizó que en el caso particular de México, se vio afectado con la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de poner los aranceles, aún cuando, dijo, México es de los países, sino que el país con menos aranceles impuestos por EU de todo el mundo. "En todos los lugares del mundo ha habido cierta precaución para las inversiones", añadió.

Incluso, la mandataria mexicana resaltó que pese a este escenario, “aún así estamos en récord de Inversión Extranjera Directa. Aún así octubre fue el mes de mayor generación de empleo formal de toda la historia de nuestro país y éste sigue creciendo”.

Además de afirmar que el próximo año habrá muchísima más inversión pública en obras carreteras y de trenes de pasajeros que traerá un impulso a la inversión privada.

Aunado a que, dijo, habrá una mayor certidumbre sobre el T-MEC. “Tenemos la certeza de que el tratado va a continuar con sus adecuaciones, a partir de su revisión legal, y eso va a dar todavía más certidumbre”.

“Vamos a cerrar bien el año y el próximo va a ser todavía mejor”, expresó Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina.

Reconoce que su iniciativa sobre Ley de Aguas debe ser modificada

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su iniciativa en materia de Ley de Aguas debe ser modificada para dejar algunos temas claros, en especial sobre las concesiones de ejidatarios.

“Hay temas que tienen que aclararse en la ley. Que quede mucho más explícito el tema, por ejemplo, si un ejidatario le cede su parcela a su hijo, que por ley se pueda hacer… si fallece el titular, entonces que se le pueda otorgar al hijo”, explicó.

Y es que sostuvo que temas de este tipo son los que deben quedar claros en su iniciativa ante lo que llamó "falsa información, con intereses".

“Ha habido mucha falsa información, inventando cosas que dicen que tiene la ley, que en realidad no tiene. Para que no haya problema, todo eso se va a aclarar”, aseguró.

No obstante, recalcó que el fondo de la propuesta relacionada con que no haya acaparamiento de agua, con que no se puedan vender las concesiones o la venta de agua de riego a terceros, así como que se límite la transmisión de los permisos, son los "privilegios" que se tendrán que cambiar.

"Los demás temas que tengan que aclararse pues evidentemente tienen que aclararse y mejor la redacción para que pueda quedar bien. Pero la parte central, que hay algunos que quieren que se retire, esa no, porque incluso fue consenso con empresarios, con distritos de riego", enfatizó desde Palacio Nacional.

Asimismo, aseguró la idea es que se apruebe antes de que concluya el actual periodo ordinario, ya que se hizo el foro y se hagan las modificaciones.