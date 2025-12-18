¡Tómalo en cuenta! Banxico anticipa mayores niveles de inflación para la primera parte de 2026

Todo indica que el inicio de 2026 será complicado para los hogares mexicanos en materia de inflación. Además del aumento generalizado en precios que tradicionalmente se da en enero, se suman los incrementos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos como refrescos, sueros y cigarros.

En medio de este panorama, el Banco de México (Banxico) aumentó su expectativa de inflación para el primer semestre del siguiente año.

En su último informa de política monetaria de 2025, el instituto central ajustó sus proyecciones para el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con el cual se mide la inflación en el país.

Para la inflación general, Banxico subió su estimación de 3.5% a 3.7% para el primer trimestre y de 3.2% a 3.3% para el segundo.

En lo que se refiere al indicador subyacente (incluye alimentos, bebidas y tabacos, además de servicios y vivienda), la proyección subió de 3.8% a 4% para los primeros tres meses y de 3.3% a 3.4% para el periodo abril-junio.

“Se anticipa que los ajustes fiscales tengan un efecto transitorio y no necesariamente proporcional en los precios. No obstante, la evaluación integral de su impacto requerirá incorporar información adicional conforme esta se encuentre disponible”, destacó el banco central de México.

En este sentido, la Junta de Gobierno de Banxico valorará actualizar el pronóstico de inflación para reflejar de manera más precisa los efectos asociados a dichas medidas.

En el documento publicado este jueves, Banxico señala que los pronósticos de inflación se ven afectados, principalmente, por el rubro de servicios, los cuales muestran una dinámica económica importante.

Analistas ven una encuesta de enero pesada

Hace unos días, la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, comentó que los mexicanos vivirán una cuesta enero “pesada” que seguirá cambiando los hábitos de consumo a productos y servicios más económicos.

Lo anterior, —entre otras cosas— debido al aumento que se espera en bienes como refrescos, sueros y cigarros por el incremento en impuestos, así como el ajuste en tarifas de algunos servicios gubernamentales y el alza de precios generalizada que tradicionalmente se da a inicio de cada año.

En su opinión, para los primeros meses de 2026 se espera que la inflación supere los niveles de 4%, es decir, fuera del objetivo del Banco de México.

“Es decir, la cuesta que de enero va a ser pesada para todos los niveles económicos, porque la inflación va a seguir repuntando y venimos de un año (2025) de estancamiento económico y de deterioro del mercado laboral”, añadió.

