Ernestina Godoy promete "ética, firmeza y profundo sentido de justicia" en la FGR

Ernestina Godoy anunció formalmente este viernes el cierre de su etapa al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y confirmó que asumirá como encargada del despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia del fiscal Alejandro Gertz Manero.

“Quiero informarles que el día de ayer presenté mi renuncia al cargo de Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, función que desempeñé con profundo honor desde el 1º de octubre de 2024. Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por la confianza que depositó en mí para acompañar este Gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación”, escribió Godoy Ramos en sus cuentas de redes sociales.

Servir al pueblo de México desde esta responsabilidad ha sido uno de los mayores retos y privilegios de mi trayectoria. Me queda claro que transformar la vida pública del país no es solo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo, resaltó la ahora exconsejera jurídica.

“Hoy cierro esta etapa agradecida y orgullosa del equipo con el que trabajé y de los avances que logramos juntas y juntos. Me llevo la certeza de que México sigue caminando con rumbo firme hacia un futuro más justo, más humano y con más derechos para todas y todos”, sentenció antes de asumir como fiscal interina.

Tras la presentación de la renuncia y de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, fue nombrada como Titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial. Por ello tendrá la responsabilidad constitucional de encargada del despacho de la Fiscalía General de la República.

“Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”, prometió Ernestina Godoy.