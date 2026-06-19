Las claves económicas de la semana (15 al 19 de junio): De actividad económica y política monetaria de la Fed

Esta semana de junio estuvo marcada por datos económicos relevantes para México relacionados con el comportamiento de la industria manufacturera y la actividad económica del país en el quinto mes del año.

Mientras tanto, en Estados Unidos, la Reserva Federal dio a conocer su decisión de política monetaria, en su primera sesión con Kevin Warsh como presidente.

Te compartimos un breve recuento de los indicadores económicos de nuestro país y el mundo más importantes que se publicaron del lunes 15 al viernes 19 de junio para que disfrutes del fin de semana bien informado.

Economía mexicana pondría freno en mayo: IOAE

La economía mexicana habría perdido, nuevamente, dinamismo en mayo y metido freno, al menos en su comparación mensual, luego de estimaciones de un repunte en abril, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el quinto mes del año, y previo al inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, que México comparte con Estados Unidos y Canadá, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) no habría mostrado variación alguna respecto al mes de abril, en donde el Inegi habría previsto un crecimiento económico de 1.0 por ciento.

En su comparación anual, la economía habría crecido 1.1% en mayo.

Industria de la transformación pierde 100,000 empleos formales en un año

Con corte a abril pasado, la nómina de empleos formales del subsector de la transformación se achicó en poco más de 100,000 empleos, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Al 30 de abril pasado, había registrados ante el instituto cinco millones 928,122 trabajadores en la rama, cifra que es inferior en 101,936 respecto de la plantilla de seis millones 30,058 personas trabajadoras computada en el mismo corte del 2025.

En ese corte solo los sectores de la transformación y el agropecuario –en donde se perdieron 25,858 plazas– registraron despidos, entre las diferentes ramas de actividad que conforman la clasificación del IMSS.

Reserva Federal de Estados Unidos deja sin cambios la tasa

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos mantuvo como se esperaba sus tasas de interés en la primera reunión de política monetaria presidida por Kevin Warsh, pero sugirió que una subida podría decidirse de aquí a fin de año.

El banco central actualizó además sus previsiones económicas: ahora espera una inflación anual de 3.6% en lugar de 2.7% a fin de año, y un PIB en crecimiento de 2.2% frente al anterior 2.4% proyectado en marzo.

La decisión sobre los tipos de interés se tomó por unanimidad, según un comunicado, algo que no ocurría desde hacía un año.

Producción industrial de EU se mantuvo sin cambios en mayo tras fuerte alza en abril

La producción industrial de Estados Unidos se mantuvo inesperadamente sin cambios en mayo, ya que el buen comportamiento de la producción de bienes duraderos, como los vehículos de motor, se vio contrarrestado por el descenso en los bienes no duraderos.

El dato plano de la producción manufacturera publicado por la Reserva Federal el lunes siguió a un repunte del 0.7% en abril, revisado al alza. Los economistas encuestados por Reuters esperaban una mejora del 0.2% tras el repunte del 0.6% registrado en abril.

La producción industrial aumentó un 1.4% en términos interanuales en mayo.

La producción manufacturera de bienes duraderos se incrementó en un 0.8%. La producción de bienes no duraderos, como alimentos y textiles, declinó un 0.9 por ciento.

Ventas minoristas de EU superaron las expectativas en mayo

Las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en mayo, pero es probable que se produzca una desaceleración a medida que vaya desapareciendo el efecto amortiguador que han tenido las mayores devoluciones de impuestos frente al alza de los precios.

Las ventas minoristas subieron un 0.9% el mes pasado, tras un aumento revisado a la baja del 0.4% en abril, informó la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Banco de Japón sube tasa por primera vez en 31 años

El Banco de Japón decidió elevar su tasa de interés de referencia en 25 puntos base para llevarla de 0.75 a 1 por ciento.

Con este incremento la tasa de interés se coloca en su nivel más alto desde 1995, marcando el inicio en la normalización de la política monetaria del país. El banco central consideró que el riesgo de que la inflación se acelere descontroladamente es mayor que el riesgo de que se enfríe la economía.

La inflación al productor fue de 6.3% en mayo, lo que inevitablemente se trasladará al consumidor final en los próximos meses. El conflicto en Medio Oriente disparó los precios del petróleo y combustibles a niveles récord en Japón.

¿Cómo cerraron los mercados esta semana?

Tipo de cambio

El peso mexicano se apreció levemente frente al dólar este viernes y cortó una racha de dos jornadas de pérdidas, en una sesión dominada por la cautela ante señales cambiantes sobre el conflicto en Medio Oriente.

La divisa local avanzó en una jornada de menor actividad, en la que los operadores mantuvieron su atención en las noticias sobre la tregua en la guerra de Estados Unidos e Irán.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.3345 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.3613 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto dejó para el peso una ganancia de 2.68 centavos, equivalentes a 0.15 por ciento.

En la comparación semanal, el peso mexicano registró una moderada caída acumulada. Con un cierre de 17.2313 unidades el viernes de la semana pasada, este movimiento significó una pérdida de 10.32 centavos para el peso, que son equivalentes a 0.60 por ciento.

BMV y Biva

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices locales cayeron, por tercer día consecutivo, en una sesión de menor actividad.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.82% a 67,705.37 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), descendió 0.88% a 1,360.44 puntos.

La bolsa local amplió su caída semanal, a pesar de la sesión acotada por un feriado estadounidense. La referencias S&P/BMV IPC acumula un descenso semanal de 0.37%, mientras que en este año, el índice acumula un avance cercano a 5 por ciento.

Wall Street

La operación fue limitada por un feriado en Estados Unidos, con motivo del Día de la Emancipación (Juneteenth), mientras los inversionistas evaluaban la cancelación de conversaciones de paz entre Washington y Teherán y un posterior alto el fuego entre Israel y Hezbolá en Líbano.

Para tener en el radar

Reducen los estímulos fiscales a la Magna y diésel

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo el estímulo fiscal a la gasolina Magna y al diésel para la semana, tras el descenso en los precios del petróleo ante el acuerdo recién firmado por Estados Unidos e Irán.

Mientras que la gasolina Premium o roja se mantendrá sin apoyo fiscal una semana más, detalló la SHCP en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre los nuevos porcentajes y montos del estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los combustibles.

Mundial 2026

Este fin de semana continuará la justa deportiva internacional, en la que todos los fanáticos del futbol alrededor del mundo mantienen en la mira a sus selecciones nacionales que en esta segunda jornada disputan un lugar en los dieciseisavos de final.

Este sábado 20 de junio, la actividad del Mundial 2026 se centrará en los Grupos E y F.

Alemania buscará mantener su liderato al enfrentarse contra Costa de Marfil, mientras que Ecuador intentará recuperarse en su encuentro con Curazao.

Solsticio de verano 2026

El verano está a punto de comenzar oficialmente en México con la llegada del solsticio de verano 2026, el fenómeno astronómico que marca el día más largo y la noche más corta del año en el hemisferio norte. Este evento, que representa una transición fundamental tanto en el calendario astronómico como en los ciclos climáticos y agrícolas del país, se registrará de manera exacta durante la madrugada de este domingo 21 de junio.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el solsticio de verano de 2026 ocurrirá en México a las 02:24 horas (tiempo del centro del país). Con este acontecimiento, la luz solar se extenderá por más de 13 horas en diversas zonas clave del territorio nacional, inaugurando formalmente la temporada más cálida del año.

(Con información de Belén Saldívar, José Antonio Rivera, Octavio Amador.)