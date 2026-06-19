Reducen los estímulos fiscales a la Magna y diésel: ¿cuánto pagarás de IEPS esta semana?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) redujo el estímulo fiscal a la gasolina Magna y al diésel para la próxima semana, tras el descenso en los precios del petróleo ante el acuerdo recién firmado por Estados Unidos e Irán.

Mientras que la gasolina Premium o roja se mantendrá sin apoyo fiscal una semana más, detalló la SHCP en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre los nuevos porcentajes y montos del estímulo fiscal al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los combustibles.

¿Cuánto pagarás de IEPS en la semana?

Del sábado 20 al viernes 26 de junio, los combustibles recibirán los siguientes estímulos fiscales:

Gasolina Magna : 0.66 pesos por litro, 36 centavos menos que la semana anterior.

: 0.66 pesos por litro, 36 centavos menos que la semana anterior. Gasolina Premium : 0 pesos, igual que la semana pasada.

: 0 pesos, igual que la semana pasada. Diésel: 1.53 pesos por litro, un peso 35 centavos menos que la semana anterior.

De esta manera, los automovilistas pagarán las siguientes cuotas de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) durante ese mismo periodo:

Gasolina Magna: 6.04 pesos por litro, el 90% de la cuota completa.

Gasolina Premium: 5.66 pesos por litro, el 100% de la cuota completa.

Diésel: 5.82 pesos por litro, el 79% de la cuota completa.

Precio del crudo Brent registra caída semanal

El crudo Brent subió ligeramente este viernes 19 de junio, pero registró una caída semanal de alrededor del 8%, después de que Israel y Hezbolá acordaron ⁠un alto el fuego en el ⁠Líbano y pese a que Irán impuso condiciones para el uso del estratégico estrecho de Ormuz.

En la última jornada de la semana, los futuros del crudo Brent subieron 66 centavos, o un 0.53%, a 80.38 dólares el barril; mientras que los del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaron 94 centavos, o un 1.23%, a 77.54 dólares el barril.

Por su parte, la mezcla mexicana de exportación cerró el jueves pasado con una caída de 0.03% o 0.02 pesos a 73.73 dólares el barril y no operó este viernes debido al feriado en Estados Unidos con motivo del Día de la Emancipación (Juneteenth).