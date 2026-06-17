Ventas minoristas de Estados Unidos superaron las expectativas en mayo

Las ventas minoristas de Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en mayo, pero es probable que se produzca una desaceleración a medida que vaya desapareciendo el efecto amortiguador que han tenido las mayores devoluciones de impuestos frente al alza de los precios.

Las ventas minoristas subieron un 0.9% el mes pasado, tras un aumento revisado a la baja del 0.4% en abril, informó el miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las ventas minoristas —que corresponden principalmente a bienes y no están ajustadas a la inflación— subirían un 0.5%, tras el incremento del 0.5% registrado en abril, según datos previos.

Parte del aumento de las ventas del mes pasado se debió al alza de los precios de la gasolina, que impulsó los ingresos en las gasolineras.

Los precios de la gasolina se dispararon hasta alcanzar máximos de cuatro años en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces han retrocedido, y el promedio nacional al por menor ha caído esta semana por debajo de los 4 dólares el galón por primera vez desde abril.

Estados Unidos e Irán anunciaron el domingo que habían acordado las condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Las devoluciones de impuestos, junto con el repunte del mercado bursátil, han respaldado el gasto, lo que también se ha producido a costa del ahorro. La tasa de ahorro cayó en abril a su nivel más bajo en cuatro años.

Es probable que los datos de ventas al por menor no tengan repercusión en la política monetaria, ya que se espera que la Reserva Federal mantenga este miércoles la tasa de interés de referencia a un día del banco central estadounidense en el rango del 3.50% al 3.75.

Aunque las probabilidades de una subida de tasas han aumentado a medida que crecen las presiones sobre los precios, los economistas no prevén un endurecimiento de la política monetaria este año, apuntando a la moderación de los precios del petróleo.

Las ventas minoristas, excluidos los automóviles, la gasolina, los materiales de construcción y los servicios alimentarios, crecieron un 7% en mayo, tras un avance no revisado del 0.5% en abril. Estas denominadas "ventas minoristas subyacentes" se corresponden más estrechamente con el componente de gasto de los consumidores del Producto Interno Bruto (PIB).

La temporada de declaración de impuestos ha terminado y ya se ha agotado una gran parte de las devoluciones. Los economistas de PNC Financial señalaron que un análisis de datos internos revelaba que "los hogares están gastando las devoluciones más rápidamente que en años anteriores, y el aumento de los gastos en gasolina explica gran parte de la diferencia".

Añadieron que esto es "especialmente pronunciado en los hogares del cuartil inferior por importe de la devolución, que han gastado más del 60% de sus devoluciones en 2026, frente al 43% en el mismo momento del año pasado".

El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la economía, aumentó a una tasa anualizada del 1.4% en el primer trimestre. La economía creció a un ritmo del 1.6% el trimestre pasado. El indicador del PIB de la Fed de Atlanta muestra que la economía está creciendo a un ritmo del 2.8% este trimestre.