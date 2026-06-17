Reserva Federal mantiene sin cambios sus tasas de interés para iniciar la era de Kevin Warsh

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por su sigla en inglés) dejó sin cambio la tasa entre 3.50% y 3.75% en la primera decisión bajo el liderazgo de Kevin Warsh.

En un comunicado de ocho líneas explicaron que esta decisión ayudará al cumplimiento del doble mandato de la Reserva Federal; se refieren al mandato legal de promover el máximo empleo y la estabilidad de precios.

Por tratarse de la decisión de junio, el Comité divulga sus pronósticos de crecimiento, inflación y empleo, así como el diagrama de puntos que recoge las proyecciones de los miembros del Comité sobre el sentido de próximos votos.

En este diagrama de puntos, el llamado dot plot, muestra que ocho miembros anticipan un aumento de tasas este año; ocho anticipan que se mantendrá sin cambio y uno espera un recorte de 25 puntos.

En la actualización de expectativas, anticipan que la inflación registrará una variación de 3.6% este año, todavía arriba del objetivo puntual que es 2% e implica una corrección al alza sobre el 2.7% que anticiparon en marzo.

Para el próximo año anticipan que la inflación conseguirá una variación de 2.3%, que muestra un ligero ajuste respecto del 2.2% estimado por ellos mismos en la decisión de marzo.

La información proyectiva se conoce cada tres meses en las decisiones de marzo, junio, septiembre y diciembre.

Para la tasa de desempleo, anticipan que terminará este año en 4.3% que también trae un ajuste desde el 4.4% previsto anteriormente y para el año próximo la ven en 4.3%, sin cambio respecto del dato de marzo.

ymorales@eleconomista.mx