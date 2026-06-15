Producción industrial de EU se mantuvo sin cambios en mayo tras fuerte alza en abril

La producción industrial de Estados Unidos se mantuvo inesperadamente sin cambios en mayo, ya que el buen comportamiento de la producción de bienes duraderos, como los vehículos de motor, se vio contrarrestado por el descenso en los bienes no duraderos.

El dato plano de la producción manufacturera publicado por la Reserva Federal el lunes siguió a un repunte del 0.7% en abril, revisado al alza. Los economistas encuestados por Reuters esperaban una mejora del 0.2% tras el repunte del 0.6% registrado en abril.

La producción industrial aumentó un 1.4% en términos interanuales en mayo.

La producción manufacturera de bienes duraderos se incrementó en un 0.8%. La producción de bienes no duraderos, como alimentos y textiles, declinó un 0.9 por ciento.