Reportan nuevo ataque contra periodista

La organización Propuesta Cívica A.C. denunció un ataque con arma de fuego contra el domicilio de la periodista Estefanía Galicia Argumedo, reportera de Radio Zapote y Sueña Dignidad, y exigieron al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México otorgarle medidas de seguridad inmediatas.

Mediante un comunicado difundido este martes, 4 de agosto, se informó que la agresión ocurrió el pasado 2 de agosto, cuando personas desconocidas dispararon contra la vivienda de la comunicadora, ubicada en la alcaldía Xochimilco, mientras ella se encontraba fuera del inmueble.

La ONG narró que, al regresar a su domicilio, Galicia encontró rota la ventana de la habitación del hijo de su pareja, con daños en el marco de aluminio y una perforación en el mosquitero. Asimismo, la cortina de la habitación presentaba un impacto de proyectil.

Durante la inspección del lugar fue localizado un proyectil en el interior de la vivienda y un casquillo percutido sobre la vía pública, frente al edificio.

Ante esto, la organización advirtió que el ataque no debe considerarse un hecho aislado, sino que ocurre en un contexto de riesgo previamente documentado por diversas autoridades.

Se recordó que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en su Recomendación 1/2026, acreditó la situación de riesgo que enfrenta la periodista como consecuencia de su labor informativa.

Además, se señaló que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) mantiene abierta una investigación por presuntas agresiones y abusos de autoridad cometidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en contra de la reportera durante el ejercicio de su trabajo periodístico.

También, a través del comunicado, se refirió a que el 11 de junio de 2026 la periodista recibió mensajes intimidatorios a través de redes sociales con referencias directas a su actividad profesional, antecedentes que, señalaron, podrían estar relacionados con la reciente agresión.

Debido a los hechos, se exigió al Mecanismo de Protección de la Ciudad de México implementar medidas de seguridad eficaces para salvaguardar la integridad de Estefanía Galicia y de sus familiares.