Ventas de viviendas pendientes en EU alcanzan en mayo su nivel más alto de los últimos seis meses

Los contratos de compra de viviendas de segunda mano en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto en mayo, aunque el alza de las tasas hipotecarias y la escasez de oferta siguieron siendo factores limitantes para el mercado inmobiliario.

El índice de ventas de viviendas pendientes subió un 3.8% el mes pasado hasta situarse en 76.8, el nivel más alto desde el pasado noviembre, según informó el miércoles la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que los contratos, que se convierten en ventas al cabo de uno o dos meses, aumentarían un 0.8%. Los contratos aumentaron en las cuatro regiones, disparándose un 8.7% en el noreste y un 8.1% en el medio oeste.

En mayo, registraron un aumento interanual del 4.8% por ciento.

Las tasas hipotecarias han subido a medida que la guerra con Irán, respaldada por Estados Unidos, ha disparado los precios del petróleo, lo que ha impulsado la inflación y los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa de interés de la popular hipoteca fija a 30 años ha aumentado más de 50 puntos básicos desde que comenzó el conflicto a finales de febrero, según datos de la agencia hipotecaria Freddie Mac.

Washington y Teherán anunciaron el domingo que habían acordado las condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

"La región del noreste, donde la oferta es limitada y que ha registrado un crecimiento más rápido de los precios de la vivienda pero unas ventas más lentas durante varios meses, está registrando ahora un mayor número de firmas de contratos de compra", afirmó Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

"Se necesita más oferta para ayudar a moderar el crecimiento de los precios de la vivienda".