Realizan subasta en Colombia para acumular reservas

Como parte de su primera subasta de acumulación de reservas que inició este 3 de agosto, el Banco de la República de Colombia reveló que recibió 37 ofertas por un monto de 877.5 millones de dólares, superando el cupo de la operación de 400 millones de dólares.

Hay que recordar que esta solo es la primera subasta que realizará el Emisor como parte de su estrategia para acumular hasta 4,000 millones de dólares en reservas internacionales y contribuir a frenar la caída del dólar.

Esta estrategia será gradual, pues cada una de las subastas se hará de forma mensual.

En el informe del Emisor se detalló que del total de 37 ofertas, 31 posturas las realizaron los bancos comerciales por un monto de 796.5 millones, una oferta la realizó un comisionista de bolsa por un millón de dólares, y cinco posturas la realizaron las corporaciones financieras por un monto de 80 millones de dólares.

¿Qué viene ahora? Una vez recibidas las ofertas para la compra de dólares, el Emisor tendrá hasta el 31 de agosto para evaluarlas y ejercerlas.

Cabe recordar que las compras se realizarán siempre y cuando se cumpla la condición establecida para este tipo de subastas y es que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubique por debajo de su promedio móvil de los últimos 20 días hábiles. Esta condición implica que el precio actual del dólar está por debajo de su promedio reciente, una señal que indica un momento favorable para la compra de divisas.

Si se evalúa si hoy están dadas las condiciones para que el Banco de la República compre dólares, vale la pena recordar que, según la Superfinanciera, la TRM vigente para este día es de $3,230, mientras que el promedio móvil de los últimos 20 días se ubica en $3,250.

Es decir, para la jornada de hoy sí se cumplen las condiciones para que el Emisor ejerza las opciones de compra de dólares.

Hay que recordar que este tipo de estrategia que adoptó el Banco Central no es nueva. La última vez que se implementó fue en 2024, acumulando reservas internacionales en ese entonces por cerca de 1,500 millones de dólares.

El anuncio se produce en un contexto en el que el peso colombiano se ha revaluado 32% en lo corrido del año y, aunque el gerente del Emisor, Leonardo Villar, aseguró que el objetivo "no es más que fortalecer las reservas internacionales", no descartó que la medida tenga algún impacto sobre el mercado cambiario.

"Es un mecanismo para incrementar el nivel de reservas internacionales. Ese fue el propósito que tuvimos en 2024 y es el mismo que tenemos hoy. Por supuesto, cuando se sale a adquirir dólares se genera una demanda, pero el mecanismo tiene una característica muy útil: los dólares solo se compran cuando están baratos, es decir, cuando la TRM se ubica por debajo de su promedio móvil de los últimos 20 días", explicó Villar.

Actualmente, las reservas internacionales de Colombia superan los 67,000 millones de dólares, dentro del rango del FMI.