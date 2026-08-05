Dos Bocas procesó su menor nivel de crudo en 10 meses

La refinería Olmeca de Petróleos Mexicanos (Pemex) procesó en junio 141,113 barriles diarios de crudo, su menor nivel en los últimos 10 meses, con una reducción de 2.3%, que significó 3,300 barriles por día menos que en mayo.

Esto implicó que la planta más nueva de la petrolera, que en junio cumplió dos años de operaciones en Paraíso, Tabasco, tuvo un uso de 41.5% de su capacidad de refinación.

En lo que va del año, la planta cercana al puerto de Dos Bocas lleva un promedio de 171,919 barriles por día, con un uso de 50% de su capacidad instalada que es de 340,000 barriles diarios.

Cabe recordar que, a lo largo del 2026, en la refinería Olmeca se han sumado incidentes de distintas naturalezas, como el más reciente incendio del 20 de julio, causado por una fuga en una bomba de carga de crudo que provocó una pérdida de aceite. Y en marzo, ya hubo dos incidentes de gravedad: el incendio que duró varias horas en la barda perimetral de la refinería y dejó cinco trabajadores fallecidos que viajaban a bordo de un vehículo operativo, y días después, otra alerta de fuego por el calentamiento de tambores de almacén del coque residual.

Sistema Nacional utiliza 51.4% de la capacidad

A la vez en junio, el Sistema Nacional de Refinación compuesto por las siete refinerías tuvo un proceso de 1.017 millones de barriles diarios, con lo que logró un aumento de 8.1% en un mes, aunque redujo su transformación 7.5% en comparación con el registro del mismo mes del 2025.

De esta forma, el uso de la capacidad nacional de refinación que en conjunto asciende a 1.980 millones de barriles por día, fue de 51.4% en el sexto mes del 2026, en que según el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex se ejecutarían 16,886 millones de pesos en gasto de inversión para llegar a un proceso de 1.559 millones de barriles diarios, es decir, un uso de 78.7% de la capacidad. Así, Pemex está 34% debajo de las metas de esta administración.

En Minatitlán, Veracruz, el proceso de crudo se redujo a 50,488 barriles por día, con lo que ya se cayó hasta un uso de 19.1% de la capacidad instalada, mientras por reparaciones y paros programados bajó 10.9% la transformación de un mes a otro.