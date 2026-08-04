Zacatecas, NL y Guanajuato, con los mejores desempeños en manejo y cobro de agua

La gestión de agua en México presenta disparidades entre las 32 entidades federativas. A nivel local 2,922 organismos brindan servicios de agua potable y saneamiento, por lo cual aun existen desafíos en cuanto a la eficiencia en la gestión del agua, que implican mejoras en los procesos de medición, atención a fugas y cobro, de acuerdo con el reporte Gota a gota: entendiendo la gestión del agua en el país, realizado por BBVA Research.

En promedio, los organismos operadores facturan 5.5 de cada 10 litros de agua que se suministran, y de estos 5.5 litros, sólo se cobra 69%, es decir, una recaudación de casi 4 litros por cada 10 suministrados.

En su mayoría, los organismos operadores de agua están vinculados al abasto municipal de agua potable y saneamiento; del total nacional registrado en el 2024, 2,548 organismos son del sector público (87.2%) y 374 (12.8%), del sector privado.

El análisis propone un indicador de eficiencia física que mide qué porcentaje del agua suministrada se factura, “por lo que es un reflejo de la capacidad para medir el consumo, tanto a nivel técnico como administrativo, así como para reducir las pérdidas de agua en el proceso de distribución”.

Mientras que la eficiencia comercial mide “qué porcentaje del agua que se factura se cobra efectivamente, lo cual permite conocer la capacidad recaudatoria de los organismos operadores”.

Los mejores

Los organismos operadores con los mejores desempeños físicos y comerciales se concentran en Zacatecas, Nuevo León y Guanajuato. En estas entidades los niveles de eficiencia comercial son mayores a 80%, con Nuevo León a la cabeza que logra recaudar 95% del agua que factura; los niveles de eficiencia física de este grupo superan 50%, donde Zacatecas (67%) lidera.

En el lado opuesto, Baja California Sur concentra los niveles más bajos de eficiencia, tanto física con 23%, como comercial con 32 por ciento.

Estado de México y Chiapas tienen las mayores capacidades técnicas en la medición y facturación de agua, con eficiencia física de 60% y 78%, respectivamente, pero su eficiencia comercial es de las más bajas a nivel nacional, con 34% y 40%, es decir “miden con relativa eficiencia, pero requieren fortalecer sus mecanismos de recaudación”.

Campeche, Guerrero, Puebla, Quintana Roo y Aguascalientes se ubican en el lado opuesto con niveles de eficiencia comercial superiores a 50%, pero bajos niveles de eficiencia física, menores a 40% en todos estos casos, “para estas entidades, el principal reto es mejorar sus sistemas de medición, lo cual podría incrementar aún más sus niveles recaudatorios, que incluso en este contexto ya son altos”.

“Existe un área de oportunidad para mejorar la eficiencia”; 60.8% de los ingresos de los organismos operadores provino de tomas destinadas a consumo doméstico, pero en tomas domésticas, sólo 53.3% cuenta con medidores.