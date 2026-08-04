Confianza del consumidor hiló en julio dos meses de mejora en el marco del Mundial 2026

La confianza del consumidor en México se recuperó ligeramente en julio respecto al mes inmediato anterior, siendo el segundo mes consecutivo en el que muestra una mejora, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La mejora de la confianza del consumidor en los últimos dos meses coincidió con la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026 en nuestro país.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 45 puntos en julio, un avance de 1.1 puntos en comparación con junio, cuando avanzó 0.4 puntos.

Analistas de Grupo Financiero Monex explicaron que la moderación de la inflación desde junio, junto con la recuperación de la actividad económica y el impulso asociado a la Copa Mundial de Futbol 2026 “han favorecido una mejora en la confianza del consumidor”.

“No obstante, el bajo dinamismo del mercado laboral y la persistente incertidumbre geopolítica y comercial, así como sus posibles efectos sobre la actividad económica y la inflación, podrían limitar la recuperación de la confianza durante los próximos meses”, advirtieron.

Cabe resaltar que la mejora en la confianza de los consumidores se da en un contexto en el que, de acuerdo con datos oportunos del Inegi, la economía mexicana habría crecido 1.5% en el segundo trimestre frente al primero, con un crecimiento generalizado en los tres sectores de la economía.

En comparación anual, 19 meses de descenso

En comparación anual, el ICC sufrió un retroceso de 0.7 puntos respecto a lo registrado en julio del 2025, con lo que lleva 19 meses consecutivos contrayéndose.

Los analistas de Monex comentaron que las cifras de julio sugieren que la confianza del consumidor continúa deteriorada en términos anuales, “manteniendo una tendencia anual negativa”.

No obstante, aseguraron que la magnitud de la contracción ha seguido moderándose, pues ya acumula tres meses consecutivos de desaceleración. De hecho, la caída anual observada en julio fue la menos pronunciada desde octubre del 2025.

“Esta evolución responde al fortalecimiento del indicador durante los últimos dos meses y a una aceleración de dicha mejora en julio”, indicaron.

Mejora percepción de hogares sobre situación económica

Al interior del ICC, los cinco componentes que lo integran presentaron una mejoría mensual, destacando el avance de 1.8 puntos en la percepción de los consumidores respecto a la situación económica del país esperada dentro de los próximos 12 meses.

Asimismo, la percepción de los consumidores sobre la situación actual de la economía mejoró 1.7 puntos en comparación con el nivel que arrojó en junio.

En tanto que las posibilidades en el momento actual de los hogares, comparadas con las de hace un año, para realizar compras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etc. mejoró un punto.

Además, la percepción de los hogares respecto a su situación económica esperada dentro de 12 meses, respecto a la actual, mejoró 0.7 puntos en el último mes, en tanto que la percepción de los hogares respecto a su situación económica actual mejoró 0.5 puntos.

Sin embargo, en su comparación anual, solo uno de los cinco componentes del ICC tuvo una variación positiva, que fue el de la percepción de la situación económica actual de los hogares.

Los otros cuatro componentes tuvieron una caída anual entre 0.5 y 1.4 puntos, ésta última en la percepción sobre la situación económica del país esperada en los próximos 12 meses.

Analistas de Grupo Financiero Base consideraron que el hecho de que la mayoría de los componentes del ICC continúen a la baja en su comparación anual y acumulen rachas prolongadas de caídas, “refleja que los consumidores todavía perciben una situación económica más débil que la de hace un año”.

El ICC es una medida del optimismo o pesimismo de los mexicanos sobre su propia economía, la de sus familias y la del país. El Inegi lo publica mes a mes a partir de la realización de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO)

Hay optimismo sobre la inflación

En los Indicadores Complementarios de la ENCO de julio destacó el optimismo de los consumidores mexicanos respecto a la inflación de precios que esperan en los próximos 12 meses.

Respecto a la pregunta sobre cómo creen los consumidores que se comporten los precios en el país en los siguientes 12 meses, la percepción mejoró 1.6 puntos respecto a junio y un punto respecto a julio del 2025.

De esta manera, fue el indicador complementario con mayor mejora tanto mensual como anual de los 10 indicadores que da a conocer el Inegi.

Hay que recordar que en junio, la inflación general anual en México se moderó a 3.37%, desde el nivel de casi 4% que había tocado en mayo, lo cual fue seguido por una desaceleración del incremento de precios de 3.10% en la primera quincena de julio.