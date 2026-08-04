EU, sin misiles de largo alcance

Nueva York. El Ejército de Estados Unidos ha agotado gran parte de sus reservas mundiales de misiles de largo alcance y alta precisión durante los cinco meses de guerra con Irán, según tres personas familiarizadas con los datos, lo que suscita preocupación sobre la preparación para futuros conflictos.

Los misiles son principalmente las armas tierra-tierra del Ejército, conocidas como Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército (ATACMS) y Misiles de Ataque de Precisión (PrSM).

Estados Unidos ha utilizado “prácticamente todas estas armas”, según dos de las fuentes. Hasta ahora no se había informado del grado en que las Fuerzas Armadas se están quedando sin ATACMS ni misiles de ataque de precisión. Las municiones de largo alcance, que cuestan más de un millón de dólares cada una, constituyen una parte importante del arsenal militar, ya que permiten realizar ataques precisos desde una distancia segura.

Los ATACMS suministrados por EU han desempeñado un papel clave en la guerra de Ucrania. Los PrSM son una generación más nueva y avanzada que sustituirá a los ATACMS, que tienen un alcance menor.

La reducción de los misiles de precisión y largo alcance significa que el presidente Donald Trump podría tener que recurrir en mayor medida a misiones de bombardeo pilotadas, más arriesgadas, si reanuda los ataques a gran escala contra Irán.

Las fuentes se negaron a revelar cuántas unidades de cada tipo de munición le quedaban a Estados Unidos.

Trump inició la guerra contra Irán junto a Israel el pasado 28 de febrero, pronosticando que el conflicto duraría poco tiempo. Pero a medida que la guerra se prolonga, las tres personas familiarizadas con el asunto expresaron su preocupación por que la disminución de las reservas de misiles pueda limitar la capacidad de Washington para disuadir a sus adversarios, entre ellos Rusia y China.

Reposición

Una cuarta persona con conocimiento del asunto dijo que, a pesar del uso intensivo de armas de precisión, Estados Unidos puede reponer sus existencias. El Mando Central, que supervisa las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, ha podido reabastecerse a partir de los suministros militares repartidos por todo el mundo, según la fuente.

Consultada por los datos sobre las reservas, la Casa Blanca emitió un comunicado de Trump en el que afirmó que Estados Unidos tiene “mucho más munición que nadie en el mundo” y “mucho más de la que necesitamos”.