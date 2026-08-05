Registran 104 agresiones en el mundial

El Observatorio Mundialista de Derechos Humanos denunció que durante la preparación y realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México documentó 63 eventos con un total de 104 agresiones relacionadas con violaciones a derechos humanos, entre las que destacaron actos de represión contra manifestantes, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, desplazamientos forzados y restricciones al trabajo periodístico.

En un informe difundido por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), las organizaciones señalaron que las acciones emprendidas por autoridades federales y locales bajo los argumentos de seguridad, movilidad, orden urbano y limpieza de imagen derivaron en prácticas represivas y discriminatorias contra diversos sectores de la población.

Dicho Observatorio aseguró que, en las ciudades sede y subsedes del torneo, se registraron desalojos y desplazamientos forzados, particularmente en el centro de Guadalajara y en distintas zonas del centro y sur de la Ciudad de México.

Asimismo, se documentó el retiro masivo de fichas de búsqueda de personas desaparecidas y operativos contra población en situación de calle, los cuales se afirmó que profundizaron las condiciones históricas de exclusión y criminalización que enfrentan estos grupos.

Las organizaciones señalaron que dichos operativos se realizaron sin estrategias institucionales que garantizaran la protección de los derechos humanos de las personas afectadas.

También, se destacó el empleo de proyectiles de impacto cinético, conocidas como balas de goma, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

A juicio de las ONG, estas actuaciones contravinieron los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza y generaron un efecto inhibitorio sobre el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, la reunión pacífica y la participación pública.

Por otro lado, se informó sobre un incremento de la violencia contra las mujeres durante la justa y se denunció la comisión de feminicidios que ocurrieron bajo el contexto de la denominada “euforia mundialista”.

Las organizaciones civiles sostuvieron que ningún evento deportivo puede justificar restricciones a derechos fundamentales ni el debilitamiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.