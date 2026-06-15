Banco de Japón sube tasa por primera vez en 31 años

El Banco de Japón decidió elevar su tasa de interés de referencia en 25 puntos base para llevarla de 0.75 a 1 por ciento.

Con este incremento la tasa de interés se coloca en su nivel más alto desde 1995, marcando el inicio en la normalización de la política monetaria del país. El banco central consideró que el riesgo de que la inflación se acelere descontroladamente es mayor que el riesgo de que se enfríe la economía.

La inflación al productor fue de 6.3% en mayo, lo que inevitablemente se trasladará al consumidor final en los próximos meses. El conflicto en Medio Oriente disparó los precios del petróleo y combustibles a niveles récord en Japón.

El alza de la tasa también busca detener la devaluación del yen que llegó a romper la barrera psicológica de las 160 unidades por dólar, una moneda tan débil encarece drásticamente las importaciones de alimentos y energía de las que Japón depende.

Tras el incremento a 1% al restarle la inflación proyectada, la tasa de interés real de Japón sigue siendo negativa. El ala más restrictiva (hawkish) del BOJ presionó para el aumento argumentando que se corría el riesgo de quedarse “detrás de la curva”, es decir actuar tarde contra la inflación.

La reunión se realizó sin la presencia del gobernador Kazuo Ueda, que se encuentra hospitalizado.

El banco parece creer que los riesgos a la baja han disminuido para sus previsiones económicas, al tiempo que ve la posibilidad de que la inflación subyacente continúe aumentando, dijo Ryutaro Kono, economista jefe de BNP Paribas, antes de la decisión.

Según Kono, la demanda interna de Japón sigue estando bien respaldada gracias a las medidas gubernamentales, incluidos los subsidios para la gasolina y la compra de energía.

Añadió que el Banco de Japón también podría intentar evitar dar la impresión de estar demasiado ansioso por subir las tasas de interés, “ya que adoptar una postura excesivamente agresiva en materia de alzas de tasas podría provocar fricciones con el gobierno” de la primera ministra, Sanae Takaichi.

Pero esto podría avivar el descontento dentro del Banco de Japón. Tres de sus nueve miembros votaron en contra de mantener las tasas sin cambios en su reunión anterior.