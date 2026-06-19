Mundial 2026: Horarios y dónde ver los partidos de este sábado 20 de junio

Este sábado 20 de junio se llevará a cabo el día nueve de la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026. Los Grupos E y F entrarán en plena acción con cuatro partidos cruciales que se distribuirán en las tres naciones coanfitrionas: dos encuentros en Estados Unidos, uno en Canadá y uno más en México, teniendo como sede el Estadio Monterrey.

El Mundial 2026 inició el jueves 11 de junio y concluirá el 19 de julio. Se desarrollará en 16 ciudades sede que albergarán 104 partidos de 48 selecciones nacionales de futbol.

Países Bajos vs. Suecia

El Estadio de Houston abrirá la jornada sabatina a las 11:00 am (tiempo del centro de México) con un duelo de alta tensión del Grupo F. Suecia llega con la mesa puesta para convertirse en uno de los primeros clasificados a los dieciseisavos de final tras golear 5-1 a Túnez, mientras que Países Bajos urge de unidades tras ceder un amargo empate en su debut.

El escenario para este partido es definitivo: una victoria sueca sellará su boleto matemático a la siguiente ronda y dejará el grupo prácticamente sentenciado. Por el contrario, un triunfo de la Oranje restablecería el equilibrio absoluto de cara a una última jornada con todo por decidir.

Países Bajos, comandada por Ronald Koeman, llega con sed de revancha tras dejar ir el triunfo ante Japón en los minutos finales (2-2), un resultado que evidenció sus problemas para gestionar ventajas y dejó dudas cuando Frenkie de Jong pierde el protagonismo del balón.

Enfrente estará la Suecia de Graham Potter, escuadra que aterriza con la confianza a tope gracias a la presión alta y la pegada feroz de su letal dupla ofensiva: Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

Este partido revive el histórico antecedente del Mundial de 1974, donde Suecia fue el único equipo capaz de secar a la mítica "Naranja Mecánica" de Johan Cruyff (0-0). Medio siglo después, Países Bajos está obligada a recuperar la ambición ofensiva si no quiere comprometer seriamente su futuro en el torneo.

¿Dónde ver el partido Países Bajos vs. Suecia?

Este encuentro será transmitido de manera gratuita en televisión abierta por el Canal 5 de Televisa y el Canal 7 de TV Azteca. Además, el canal de televisión de paga TUDN y el servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial) también pasarán el partido.

Alemania vs. Costa de Marfil

El Estadio de Toronto albergará el único juego del día en suelo canadiense a las 2:00 pm (tiempo del centro de México). Alemania y Costa de Marfil se disputan el liderato del Grupo E y un boleto matemático a los dieciseisavos de final.

Alemania llega como la selección más anotadora en la historia de los Mundiales (239 goles) tras aplastar 7-1 a Curazao con un doblete de Kai Havertz. Sin embargo, los dirigidos por Julian Nagelsmann están obligados a demostrar su jerarquía ante un rival de peso si quieren sacudirse los fantasmas de las últimas dos ediciones, donde cayeron en fase de grupos. Su principal tarea será corregir la zaga: la Mannschaft hila siete partidos mundialistas sin dejar su portería a cero, su peor racha desde 1970.

Costa de Marfil, dirigida por Emerse Faé, llega con la motivación a tope tras sorprender 1-0 a Ecuador con un gol de Amad Diallo. Los "Elefantes" buscan acceder a las eliminatorias por primera vez en su historia y dar otro golpe sobre la mesa, tal como lo hicieron en su preparación al vencer a Francia.

La gran novedad para los africanos es la incorporación de su delantero estrella, Elye Wahi, quien finalmente obtuvo el visado canadiense tras superar un problema legal en Francia por presunto amaño de partidos y se perfila para ser titular.

¿Dónde ver el partido Alemania vs. Costa de Marfil?

Este encuentro no se transmitirá en televisión abierta, pero los fanáticos podrán verlo en vivo a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Ecuador vs. Curazao

La actividad del Grupo E continúa a las 6:00 pm (tiempo del centro de México) en el Estadio Arrowhead de Kansas City, Estados Unidos. Ecuador y Curazao se juegan la supervivencia en un partido donde sumar tres puntos es obligatorio para ambas escuadras tras tropezar en sus respectivos debuts.

Ecuador llega golpeado tras caer por la mínima (1-0) ante Costa de Marfil en el minuto 90, un resultado doloroso que rompió su racha de 19 partidos invicto y donde la falta de contundencia les pasó factura tras estrellar dos balones en los postes.

Con el panorama complicado y el cierre de grupo ante Alemania a la vuelta de la esquina, los dirigidos por Sebastián Beccacece no tienen margen de error, el estratega argentino planea ajustar el medio campo con la entrada de Denil Castillo debido a que Alan Franco se encuentra tocado del tobillo.

A la debutante Curazao le fue peor en el marcador, cayendo 7-1 ante Alemania. Sin embargo, los caribeños lograron saborear un momento histórico al marcar su primer gol en una Copa del Mundo gracias a Livano Comenencia.

Para este duelo, el experimentado técnico Dick Advocaat sopesa abandonar la línea de cinco defensores por un planteamiento más abierto, buscando aprovechar la velocidad de sus transiciones ante una ofensiva ecuatoriana que carece de tanta dinamita, aunque deberá cuidarse del poderío físico y el orden táctico de "La Tri".

¿Dónde ver el partido Ecuador vs. Curazao?

Este encuentro no se transmitirá en televisión abierta, pero los fanáticos podrán verlo en vivo a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Túnez vs. Japón

El cierre del sábado mundialista se vivirá en suelo mexicano a las 10:00 pm (tiempo del centro de México) en el Estadio Monterrey, Nuevo León. Japón busca una victoria que lo ponga con un pie en la siguiente ronda, mientras que Túnez estrena director técnico en un intento desesperado por salir de una crisis profunda.

Túnez llega sumido en el caos tras sufrir un doloroso 5-1 ante Suecia, la peor goleada de su historia en Copas del Mundo. Este resultado provocó la destitución fulminante del estratega Sabri Lamouchi.

Para evitar su séptima eliminación consecutiva en fase de grupos, las "Águilas de Cartago" se encomiendan al francés Hervé Renard, el técnico que orquestó la mítica victoria de Arabia Saudí sobre Argentina en 2022.

Renard buscará cambiar el sistema defensivo a una línea de cuatro para frenar una sangría de 11 goles en contra en sus últimos tres partidos.

Japón, en contraste, llega con la moral alta tras plantarle cara a Países Bajos y sacarle un valioso empate 2-2 gracias a sus letales transiciones veloces por las bandas con Yukinari Sugawara y Keito Nakamura.

Aunque el seleccionador Hajime Moriyasu no podrá contar con su estrella Take Kubo debido a un golpe en la rodilla, recupera en ataque a Ayase Ueda. Fieles a su orden táctico y disciplina, los samuráis azules quieren repetir la dosis del Mundial 2002 —donde vencieron 2-0 a los africanos— para asegurar virtualmente su pase a los dieciseisavos de final.

¿Dónde ver el partido Túnez vs. Japón?

Este encuentro no se transmitirá en televisión abierta, pero los fanáticos podrán verlo en vivo a través del servicio de streaming ViX Premium (Pase Mundial).

Con información de Europa Press.