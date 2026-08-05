Aseguran refinerías clandestinas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el desmantelamiento de cuatro centros de procesamiento ilícito de combustible ubicados en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, en una operación coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y Pemex Logística.

Según se detalló, la investigación comenzó tras diversas denuncias anónimas que alertaron sobre una nave industrial en el municipio de San Luis Potosí, donde ingresaban de forma constante autotanques.

Con una orden de cateo, las autoridades aseguraron ocho tanques con capacidad aproximada de 80,000 litros cada uno, ocho cilindros horizontales sin identificación, seis cilindros verticales y 894 contenedores de 1,000 litros.

También fueron incautados 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas, documentación diversa y entre 500,000 y 600,000 litros de petrolífero, entre otros artículos.

En una segunda intervención, realizada en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, la FGR aseguró 18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburos, aproximadamente 40,000 litros de petróleo crudo y diésel, además de muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y diversa documentación.

Mientras que, en Tizayuca, Hidalgo, se ejecutó otra orden de cateo derivada de denuncias sobre una instalación utilizada presuntamente para procesar combustibles.

Durante el operativo fueron asegurados 32 contenedores de 1,000 litros de capacidad, 25 depósitos de 5,000 litros y 456,300 litros de probable hidrocarburo, además de otros artículos relacionados con las actividades investigadas.

La cuarta intervención se realizó en el municipio de Cuautla, Morelos, luego de que denuncias ciudadanas reportaran el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas y la presencia de fuertes olores a hidrocarburos y sustancias químicas.