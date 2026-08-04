“Banxico mantendrá tasa en 6.50%”

Aunque la inflación ha seguido moderándose, analistas de Barclays, Bank of America Securities (BofA) y Goldman Sachs consideran que el Banco de México mantendrá sin cambios su postura de política monetaria.

Barclays y BofA anticipan que la Junta de Gobierno mantendrá sin cambios la tasa de interés en 6.50% en su decisión de este jueves y que la determinación será tomada por unanimidad. Además, Barclays prevé que el banco central conservará en la guía de política monetaria que considera adecuado mantener el referencial en ese nivel.

Aparte, el economista para América Latina en Goldman Sachs, Alberto Ramos, explicó que ni la inflación subyacente ni la de servicios son suficientemente bajas como para que el banco central considere recortes adicionales en las tasas.

La inflación subyacente en junio registró una variación de 4.19%, la lectura más baja en 12 meses, un trayecto en el que se ha mantenido fluctuando hasta 4.50 por ciento. Mientras la de servicios se ubicó en 4.57% que es la variación mas alta en 12 meses.

“Esto es aún más relevante si se tienen en cuenta los recientes indicadores de una mayor solidez en la actividad interna, el giro hacia una postura más restrictiva del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed y el estrecho diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos”, señaló el experto de GS.

Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Latinoamérica de BofA, señaló que su escenario contempla tres incrementos adicionales en la tasa de referencia de la Reserva Federal este año, un factor que coincide con la cautela que los analistas atribuyen a la Junta de Gobierno de Banxico.

Las presiones al alza

En un análisis, economistas de Barclays destacaron que la atención de la Junta de Gobierno estará puesta en los posibles efectos del fenómeno meteorológico “El Niño”; sumado al impacto rezagado del aumento en los costos de fertilizantes y fletes. Así como al probable adelanto del incremento del salario mínimo que aumentará por décimo año consecutivo.

“Mantener la tasa de referencia en un nivel real neutral, entre 1.8 y 3.6% podría seguir consolidando la credibilidad del banco central”, consignaron.

La tasa real ex ante actual se encuentra en 2.29%, que resulta de la diferencia entre tasa nominal, que está en 6.50% y las expectativas de inflación a 12 meses que están en 4.15 por ciento. Dicho nivel está debajo del punto medio de la neutralidad monetaria.

Se achica rendimiento

Además de la persistencia de las presiones inflacionarias, los analistas consideran que el estrechamiento del diferencial de tasas con Estados Unidos también limita el margen de maniobra del Banco de México para reanudar los recortes.

México compite por capitales y los países emergentes tienden a ofrecer un spread atractivo. Si ese spread baja, los extranjeros reducen su tenencia de bonos.

Si se confirma la expectativa de que Estados Unidos aplicaría un sorpresivo incremento en la tasa, se presentará una nueva compresión del diferencial de tasas.

Actualmente ese diferencial o spread ronda los 275 puntos base en términos nominales, que está lejos del alcanzado en el periodo de mayor restricción monetaria, en el 2023, cuando el spread llegó a estar en 650 puntos.

Miembros de la Junta de Gobierno ya habían advertido que en los trimestres por venir sería mucho más relevante este diferencial de tasas al tomar las decisiones monetarias.

La decisión monetaria de este jueves, será la quinta de ocho que están programadas para este año; de acertar con la previsión y se convertirá en la segunda decisión consecutiva sin cambio en la tasa.