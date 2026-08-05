México exportador, cambia de rostro

México como país exportador, se está reconstituyendo.

México ya no es sólo el principal socio comercial de Estados Unidos. Su exportaciones mayoritarias, ya no son las automotrices.

Tampoco es ya, el país con el que EU tiene el déficit comercial más alto.

El perfil de México, se está volcando hacia la exportación de equipo de cómputo y de insumos para la Inteligencia Artificial.

Según el Banco Mundial, México ya es una pieza clave en la cadena de suministro a nivel mundial de productos para los sistemas de Inteligencia Artificial.

De acuerdo con el Financial Times, el incremento exponencial de las exportaciones de hardware, supera en valor al de la exportación de vehículos.

Según la publicación, México se ha convertido en un pilar inesperado del auge de la inteligencia artificial en EU, al suministrar alrededor del 40% de las importaciones estadounidenses de servidores de cómputo, usados en centros de datos de IA

México está en el grupo de los países en desarrollo como China, Malasia, Vietnam y Tailandia que están recibiendo inversiones crecientes para semiconductores, electrónica y centros de datos, calcula el BM.

Taiwán es el principal proveedor de importaciones de equipo de cómputo de EEUU, seguido muy de cerca por México, con 37.06% y 35.30%, respectivamente.

De acuerdo con un análisis del equipo de expertos de Banco Base, encabezado por Gaby Siller, mientras que las importaciones que EEUU realiza desde México de equipo de cómputo, siguen subiendo, las de autos nuevos se mantienen a la baja por los aranceles.

El crecimiento anual de las importaciones desde México, de computadoras, entre enero y junio, registraron un crecimiento de casi el 80% con un arancel cobrado de 0.04%; mientras que las importaciones de automóviles desde México, por parte de EU, registraron una caída de 15.74% con un arancel conrado de 13.83%.

La política arancelaria del presidente Donald Trump, está cambiando el perfil de las exportaciones mexicanas.

México se consolidó como el primer socio comercial de Estados Unidos al cierre del primer semestre de 2026.

Supera a Canadá y a China, de acuerdo con el US Census, con datos al mes de junio.

En los primeros seis meses México registró 493.7 mil millones de dólares de comercio total con EU.

Canadá en el segundo lugar con 376 mil millones de dólares y China, en tercer lugar, con 184.8 mil millones de dólares.

La diferencia es que a pesar del aumento de las exportaciones mexicanas hacia EU, México ya no tiene el segundo déficit bilateral más grande en bienes, de Estados Unidos.

Pasó a ser el tercer lugar por el nivel de déficit estadounidense.

Vietnam encabeza la lista con 22.41 por ciento del déficit total y una cifra de 107 mil millones de dólares; Taiwán ocupa la segunda posición con 102.5 mil millones de dólares y 21.06%; y México en 73 mil 857 millones de dólares, con el 20.16%.

China ocupa el cuarto lugar con 54 mil 155.54 millones de dólares y el 14.52% y Tailandia ocupa el quinto lugar con 35,714.01, el 10.64%.

Desafortunadamente para México, se está convirtiendo en un país que aumenta sus exportaciones de equipos de cómputo e insumos para la Inteligencia Artificial, pero no la está adoptando.

El valor agregado de la industria automotriz es mucho mayor al de los equipos de cómputo e insumos para la IA.

El equipo negociador encabezado por Marcelo Ebrard, tendrá que buscar el mejor camino para impulsar las exportaciones de vehículos, lograr la eliminación o por lo menos la reducción de aranceles a esta industria e impulsar las medidas necesarias para comenzar un proceso acelerado de transferencia de conocimiento y sustitución de importaciones asiáticas para el sector de cómputo e insumos para la IA. Veremos.

SuKarne no está en venta

SuKarne no está en venta; evalúa de manera permanente distintas alternativas para generar mayor valor y fortalecer su crecimiento y expansión de largo plazo.

La empresa ha venido consolidando su operación y modelo de negocio en el mercado global de proteína animal, siendo la empresa mexicana con mayor presencia en esa industria.

De esa manera respondió a la agencia informativa Reuters que publicó un despacho informativo en el que asegura que la empresa SuKarne está en proceso de venta, con un valor que podría alcanzar los 2 mil millones de dólares.

Señala –la propia agencia– que de acuerdo con fuentes familiarizadas con el tema, la empresa trabaja con los bancos de inversión Rabobank y BBVA.

La empresa encabezada por Jesús Vizcarra recuerda que SuKarne es una empresa líder en la producción de proteína animal en México y el mayor exportador de carne de res del país.

Es el tercer engordador de ganado bovino del mundo y el quinto proveedor de carne de res en Norteamérica.

SuKarne –subraya el comunicado– no comenta sobre rumores de mercado, especulaciones o información atribuida a fuentes no oficiales.

La compañía mantiene un enfoque permanente en ejecutar su estrategia y continuará informando oportunamente cualquier hecho relevante cuando corresponda.