Bolsa mexicana retrocede y registra pérdida semanal; destaca caída de Grupo Carso

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices locales cayeron, por tercer día consecutivo, en una sesión de menor actividad y con los inversionistas atentos a las noticias sobre la tregua en guerra de Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.82% a 67,705.37 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), descendió 0.88% a 1,360.44 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cayeron. Destacó el descenso del conglomerado Grupo Carso, de Carlos Slim, de 5.76% a 143.89 pesos, seguido por el de Coca-Cola FEMSA, con 4.34% a 181.71 pesos, y Pinfra, con 3.99% hasta 271.17.

Las conversaciones sobre los puntos pendientes para lograr la paz entre Estados Unidos e Irán, previstas para este viernes en Suiza, fueron canceladas por Teherán después de que Israel llevó a cabo ataques contra Líbano y prometió que sus fuerzas militares seguirán avanzando.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, canceló su viaje a Suiza en respuesta, mientras que el presidente, Donald Trump, afirmó que las conversaciones se habían pactado por una insistencia de Irán, por lo que solamente dejará que corra el nuevo plazo de 60 días.

En este contexto, la bolsa local amplió su caída semanal, a pesar de la sesión acotada por un feriado estadounidense. La referencias S&P/BMV IPC acumula un descenso semanal de 0.37%, mientras que en este año, el índice acumula un avance cercano a 5 por ciento.