Peso mexicano avanza frente al dólar en sesión acotada; registra moderada caída semanal

El peso mexicano se apreció levemente frente al dólar en la última sesión de la semana. La divisa local avanzó en una jornada de menor actividad, en la que los operadores mantuvieron su atención en las noticias sobre la tregua en la guerra de Estados Unidos e Irán.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.3345 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.3613 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto dejó para el peso una ganancia de 2.68 centavos, equivalentes a 0.15 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango con un máximo de 17.4023 unidades y un mínimo de 17.3073. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una canasta de seis monedas de referencia, perdía 0.09% al nivel de 100.76 puntos.

Las conversaciones sobre los puntos pendientes para lograr la paz entre Estados Unidos e Irán, previstas para este viernes en Suiza, fueron canceladas por Teherán después de que Israel llevó a cabo ataques contra Líbano y prometió que sus fuerzas continuarán avanzando.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, canceló su viaje a Suiza en respuesta, mientras que el presidente, Donald Trump, afirmó que las conversaciones se habían pactado por una insistencia de Irán, por lo que sólo dejará que corra el nuevo plazo de 60 días.

La guerra en Oriente Medio ha aportado volatilidad a los precios del petróleo y constituye una de las principales preocupaciones como foco de inflación para los operadores, si bien el tránsito por el estrecho de Ormuz ha comenzado a reactivarse según lo acordado.

A pesar de esta noticia, la cotización mostró pocos cambios, ya que los mercados financieros estadounidenses descansaron en la conmemoración del Día de la Emancipación. Una menor liquidez por el día de descanso redujo la reacción de los operadores cambiarios.

En la comparación semanal, el peso mexicano registró una moderada caída acumulada. Con un cierre de 17.2313 unidades el viernes de la semana pasada, este movimiento significó una pérdida de 10.32 centavos para el peso, que son equivalentes a 0.60 por ciento.