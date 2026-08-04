El mundo de los mimos

La frontera entre la información y la propaganda se llama conocimiento. Quienes no lo tengan serán víctimas de la manipulación. La perversidad siempre subyace en el deseo del manipulador.

Marc Marginedas se ha convertido en una especie de espeleólogo de la propaganda rusa: la detecta, la analiza y la condena.

En su libro “Rusia contra el mundo” (Planeta) escribe: “La cobertura y los trabajos de (Inna) Afinogenova en muchos de sus videos (...) encajan (...) en lo que se denomina “poder incisivo”, un término académico acuñado por el National Endowment for Democracy que describe esas actuaciones de regímenes autoritarios que, mediante la comunicación, valiéndose de la libertad de expresión, no buscan convencer o seducir, sino distorsionar la atmósfera política de sistemas democráticos con el objetivo de “engañar, confundir o dividir a la audiencia de los países objetivos”.

Inna Afinogenova se ha dedicado a erosionar los valores democráticos a través de las pantallas de RT, y actualmente de Canal Red, una máquina de infoxicación de Pablo Iglesias.

En España, escribe Marginedas, la crítica de Afinogenova se alineaba a la del Kremlin: “desacreditar a España como democracia”.

“La comunicadora equiparaba a un país donde existe el Estado de derecho y una verdadera alternancia política con un régimen dictatorial gobernado por el mismo hombre desde hace un cuarto de siglo”.

Tras el fracaso de Podemos, partido de Pablo Iglesias, el otrora vicepresidente español se encuentra “haciendo las Américas”; encontró en AMLO una doble caja: la de resonancia y la financiera.

Si el Gobierno del presidente Macron deportó la semana pasada a la que fuera directora de RT Francia, Xenia Fedorova, “por atentar contra los intereses fundamentales del Estado”, a Inna Afinogenova le iba a ocurrir lo mismo tarde o temprano.

Pablo Iglesias le encontró una misión de escape en México nombrándola directora de Canal Red.

En México, Afinogenova hizo el papel de lord molécula el día en que entrevistó a AMLO, y actualmente es defensora de las dictaduras latinoamericanas y del Caribe.

La construcción de los mensajes de Xenia Fedorova se compone de varios elementos. Uno de ellos es la supuesta defensa de “valores tradicionales contraponiendo la Europa liberal contra la secularizada” y una clara sintonía con la iglesia ortodoxa sobre el “mundo ruso”, comenta el politólogo Maxime Audinet (Le Monde, 2 de julio).

Junto con su equipo, Audinet acaba de finalizar un análisis exhaustivo de los artículos de Xenia Fedorova publicados en la revista Le JDNews del Journal du Dimanche. El periodista colocó 44 textos de Fedorova en el software IRaMuTeQ con el que obtuvo las mismas líneas que apoya el Kremlin en su guerra contra Ucrania.

La propaganda es dinamita para la reflexión; el pensamiento mimético convierte a la población global en mimos.